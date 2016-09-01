اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الخميس، بعد لقائه البابا فرنسيس في الفاتيكان، إنه "من الصعب استئناف المفاوضات حين تتساقط القذائف في كل مكان" في سوريا.
وقال دي ميستورا لوكالة فرانس برس: "يمكن للبعض الاعتقاد أن بإمكانهم استعادة حلب عبر قصف شرق المدينة، لكن الوضع ليس كذلك. لا يمكن تمهيد الطريق للسلام في سوريا بالقنابل".
وأضاف "في بعض الأحيان، وفي زمن الحرب يمكن التفاوض مع استمرار الحرب، لكننا نشهد حالياً انهياراً لاتفاق كان يشكل بداية مرحلة جديدة".
وفي 22 سبتمبر أعرب دي ميستورا عن أمله في حصول مفاوضات مباشرة بين الأطراف السورية "في الأسابيع المقبلة".
وعبر عن "قلق شديد لأن كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى عسكرة النزاع" وذلك على هامش منتدى في الفاتيكان حول المساعدة الإنسانية التي تقدمها الكنيسة الكاثوليكية لمناطق الحروب وخصوصاً سوريا.
وقال دي ميستورا: "نحن في وقت حرج جداً، ولذلك من الضروري جداً الاستماع إلى أشخاص لديهم سلطة معنوية مثل البابا يؤكدون عدم وجود حل عسكري" للنزاع.
وتابع المبعوث الأممي: "لقد قلت للبابا إنه لم يكن هناك وقت بمثل هذه الصعوبة في سوريا لأننا كنا قريبين جداً من وقف إطلاق النار".
وأبدت روسيا، الأربعاء، استعدادها لاستئناف المحادثات في جنيف مع الولايات المتحدة إثر انهيار الهدنة في سوريا. لكن واشنطن هددت بتعليقها التعاون مع روسيا إثر تصعيد حملة الضربات على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في مدينة حلب.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1عباس معزيا عائلة بيريز: كان شريكا في صنع سلام الشجعان
2وزير الخارجية البحريني: "أرقد بسلام يا بيريز"
3الكونغرس يرفض فيتو أوباما حول مقاضاة السعودية
4فتى يقتل والده قبل أن يطلق النار في مدرسة في أمريكا
5مقتل ثلاثة شرطيين ومدني في هجوم شمال سيناء
Français English
الرأي
عمار يزلي
يوسف في بئر النفط
فهد المصري
كيف نجحت"خطة الشيطان"في عسكرة وأسلمة ثورة السوريين ؟
محمد سليم قلالة
هل نتحوّل من جيل facebook إلى جيل الـMooc؟
محمد الهادي الحسني
حياة "دار الحديث" العامرة
جمال لعلامي
عقيدة التيئيس!
رشيد ولد بوسيافة
مستقبلنا داخل برميل نفط!
حبيب راشدين
وجهان لعملة "صليبية" واحدة
جمال لعلامي
شعبوية أقلّ من 3 سنوات!
قادة بن عمار
مصلحة البلد بين بلعايب وبوشوارب!
سليم قلالة
أوفياء للشهداء... أم مُنتقمون من الحَرْكى؟
الفيديو
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
رايفاتش يضبط هذا السبت قائمة الخضر تحسبا لمباراة الكاميرون
دي ميستورا: يصعب استئناف المفاوضات السورية مع استمرار القصف
أ ف ب - الشروق أونلاين
اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الخميس، بعد لقائه البابا فرنسيس في الفاتيكان، إنه "من الصعب استئناف المفاوضات حين تتساقط القذائف في كل مكان" في سوريا.
تغطيات ذات صلة
دي ميستورا: يصعب استئناف المفاوضات السورية مع استمرار القصف
تمديد ولاية قائد الجيش اللبناني جان قهوجي
وفاة نمر حمّاد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني
غضب في باكستان بعد ضربات هندية في كشمير
العفو الدولية تتهم السودان باستخدام أسلحة كيميائية في دارفور
وقال دي ميستورا لوكالة فرانس برس: "يمكن للبعض الاعتقاد أن بإمكانهم استعادة حلب عبر قصف شرق المدينة، لكن الوضع ليس كذلك. لا يمكن تمهيد الطريق للسلام في سوريا بالقنابل".
وأضاف "في بعض الأحيان، وفي زمن الحرب يمكن التفاوض مع استمرار الحرب، لكننا نشهد حالياً انهياراً لاتفاق كان يشكل بداية مرحلة جديدة".
وفي 22 سبتمبر أعرب دي ميستورا عن أمله في حصول مفاوضات مباشرة بين الأطراف السورية "في الأسابيع المقبلة".
وعبر عن "قلق شديد لأن كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى عسكرة النزاع" وذلك على هامش منتدى في الفاتيكان حول المساعدة الإنسانية التي تقدمها الكنيسة الكاثوليكية لمناطق الحروب وخصوصاً سوريا.
وقال دي ميستورا: "نحن في وقت حرج جداً، ولذلك من الضروري جداً الاستماع إلى أشخاص لديهم سلطة معنوية مثل البابا يؤكدون عدم وجود حل عسكري" للنزاع.
وتابع المبعوث الأممي: "لقد قلت للبابا إنه لم يكن هناك وقت بمثل هذه الصعوبة في سوريا لأننا كنا قريبين جداً من وقف إطلاق النار".
وأبدت روسيا، الأربعاء، استعدادها لاستئناف المحادثات في جنيف مع الولايات المتحدة إثر انهيار الهدنة في سوريا. لكن واشنطن هددت بتعليقها التعاون مع روسيا إثر تصعيد حملة الضربات على الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في مدينة حلب.