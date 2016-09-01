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عمار جيلالي رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية بالبرلمان :
الأزمة الأمنية أكسبت الجزائريين مناعة قوية ضد المتطرفين
أكد رئيس اللجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلالي، أن ميثاق المصالحة الوطنية حدد طرق تكفل قانون الحالة المدنية بالأطفال المولودين في الجبال خلال العشرية السوداء، وأن العمل وفقه لا يزال ساري المفعول، أما بخصوص المفقودين خلال ذات الفترة، حيث تم التّكفل بما يفوق 07 آلاف حالة بعد موافقة الأغلبية على الحلول المتعلقة بإجراءات التعويض، وقال إن عدد الملفات العالقة لا يفوق 15 حالة.
وأضاف عمار جيلالي، في حوار له على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر أكسبت شعبها مناعة قوية ضد كل الأفكار المتطرفة الهادفة إلى الإطاحة بالدول العربية وضرب وحدة شعوبها، وفيما يتعلق بتطويع قوانين الدستور الجديد من خلال تجربة العشرية السوداء، أوضح نفس المتحدث أن الدستور الجزائري كرس المصالحة الوطنية كخيار وطني وأصبح من المبادئ الأساسية لسياسة التقويم الوطني وإقامة الدولة الوطنية، حيث قال إنه بعد المصادقة على الدستور الأخير في2016، باشر المجلس الشعبي الوطني في تكييف ترسانة من القوانين مع الأحكام الجديدة للدستور، من بينها نصوص أساسية صنفت كأولويات خلال الدورة الربيعية السابقة، لا سيما القانون العضوي قانون الانتخابات وإصلاح العدالة وقانون العقوبات والتصويت على المشروع المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا سيما تغير المركز القانوني لهذه الهيئة وتحوله من لجنة استشارية إلى مجلس وطني يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية، مضيفا أنه قد تم برمجة ترسانة أخرى من القوانين خلال الدورة الخريفية للمجلس التي افتتحت وفق الأحكام الجديدة للدستور- نظام الدورة الواحدة- وذكر من بينها قانون الحالة المدنية وقانون الصحة والتقاعد وقانون المالية 2017.
وفي سياق متصل، أكد رئيس اللّجنة القانونية والشؤون الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن تجربة ميثاق السّلم والمصالحة الوطنية في الجزائر أصبحت اليوم منهجا تسير وفقه عديد الدول لمعالجة توتراتها الأمنية وتشهد بنجاعتها في ضبط الأزمة التي مرت بها بلادنا خلال العشرية السوداء، مؤكدا أن ميثاق المصالحة الوطنية أكسب الجزائر حنكة وقدرة على إدارة أكثر الأمور تعقيدا فيما يتعلق بالتوترات والأزمات.
وبخصوص المنتدى الدولي للطاقة المنعقد مؤخرا بالجزائر أكد جيلالي أنه جاء ليثبت مرة أخرى أن الجزائر قادرة على جمع ذلك القدر الهائل من الدول المشاركة على اختلاف سياساتها وحدة خلافاتها، حول طاولة واحدة والإجماع على قرارات تاريخية أسالت حبر الصحافة الدولية وأسكتت كل "المتشائمين".
وعاد المتحدث ليذكّر بمكاسب المصالحة الوطنية في الذكرى الحادية عشرة لاستفتاء الميثاق من طرف الشعب الجزائري، قائلا: "إنها تجربة فريدة أسست لعهد جديد اتسم بالاستقرار الأمني والاجتماعي وفتح الأبواب على مصراعيها لإطلاق أهم المشاريع والاستثمارات التنموية التي ارتقت ببلادنا إلى مستويات أفضل بكثير ونأت بها ن موجات الربيع العربي الذي دمر عددا من البلدان الشقيقة".
امازيغي مسلم2016/09/29 على 21:291
ما حكم الحاكم الذي يحكم المحكومين بدون حكم الله ؟
مسلم امازيغي 2016/09/29 على 22:39
وما حكم المنافق الفتان ؟
بائع دواء البق2016/09/29 على 21:56
ان الاستبداد يقلب الحقائق فى الأذهان، فيسوق الناس إلى إعتقاد أن طالب الحقِّ فاجر، وتارك حقّه مطيع، والمشتكي المتظلِّم مفسد، والنّبيه المدقق ملحد، والخامل المسكين صالح أمين، ويُصبح – كذلك – النُّصْح فضولاً، و الغيرة عداوة، والشّهامة عتوًّا، والحمية حماقة، والرحمة مرضاً، كما يعتبر أنَّ النِّفاق سياسة، والتحيُّل كياسة، والدناءة لطف، والنذالة دماثة.
عبد الرحمن الكواكبي
العباسي - الجزائر ارض الله2016/09/29 على 21:442
والله شهاده فخامته كان السبب في اخماد نار الفتنه في البلاد جزاه الله عنا كل خير
بائع دواء البق2016/09/29 على 21:513
لكي تعرف سبب المشكلة أبحث عن المستفيد منها ?????????????????????
جزايري - beskagha2016/09/29 على 21:524
بلد عملاق بايدي الاقزام . الله غالب واش نديرو ؟؟
ارجوكم ديرو طوبة وحدة فقط صالحة في هاد لبلاد. طوبة فقط
900 مليار دولار لا من شاف ولا من سمع عليها وين راحت ؟ اشكون اداها ؟ وين صرفوها؟
من 1962 وهم ياكلو فيها . لكن التراب كفيل أن يشبع بطونكم.. ما تخافوش ... كاين خطاب واحد يمشي : اعداء الوطن - ايادي خارجية - الفتنة - مغرر بهم - مصطلحات في درج كل مسعول