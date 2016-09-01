بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المنطقة سيول جارفة تغرق السكان بالأغواط

ارتفع منسوب وادي مزي بولاية الأغواط، الجمعة، بفعل تهاطل الأمطار الغزيرة على المنطقة منذ منتصف ليلة البارحة وصبيحة الجمعة.

وأغرقت السيول الجارفة بعض الأحياء في بلديات بريدة والغيشة وأفلو وواد مرة، وتسببت في حالة ذعر وهلع لدى السكان الذي يوجدون في عزلة، وسط حديث عن وجود مفقودين جراء السيول التي فاق علوها المتر في بعض الأحياء، وغمرت العشرات من السكنات والمحلات.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على موقع "يوتيوب" السيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة أين قامت بجرف الطرقات بالولاية مع إطلاق تحذيرات بسقوط ضحايا.







