التحقيق مع أطباء وشابة

العثور على جنين ميتا داخل خزانة ملابس بباتنة

date 2016/10/01 views 900 comments 0
author-picture

icon-writer طاهر حليسي

مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة

فتحت مصالح الأمن لدائرة نقاوس ولاية باتنة، تحقيقات مع شابة في الثلاثينيات من العمر، عقب العثور على جنين حديث الولادة ميتا داخل خزانة بإحدى القرى النائية التابعة لدائرة نقاوس الواقعة على بعد 95 كلم جنوب غرب باتنة.

icon-links تغطيات ذات صلة

وكانت مصالح الأمن شرعت الخميس في تحريات عقب ورود معلومات عن اخفاء جنين ميت من جنس أنثى داخل خزانة منذ فترة ليست بالوجيزة فقامت بمداهمة المسكن، بالموازاة مع فتح تحقيق مع شابة يعتقد أنها صاحبة الجنين البالغ من العمر عدة أشهر، أكدت أن التحقيقات متواصلة لمعرفة الحيثيات والتأكيد عما إذا كان الأمر متعلقا بحادث أو بجريمة مكتملة الأركان وهي النتائج التي ستكشف خلال الأحد المقبل. وذكرت معلومات أن مصالح الشرطة تفطنت للقضية بعد ورود معلومات أفادت أن الشابة ترددت على المستشفى للعلاج من آلام اتضح للأطباء أنها متعلقة بآثار ما بعد الحمل دون وجود عملية ولادة مسجلة على مستوى المصحات التابعة لإقليم الدائرة، الأمر الذي كان وراء عملية مداهمة المسكن نهار الخميس الماضي.

icon-tags
  • print