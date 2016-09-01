فتحت مصالح الأمن لدائرة نقاوس ولاية باتنة، تحقيقات مع شابة في الثلاثينيات من العمر، عقب العثور على جنين حديث الولادة ميتا داخل خزانة بإحدى القرى النائية التابعة لدائرة نقاوس الواقعة على بعد 95 كلم جنوب غرب باتنة.
وكانت مصالح الأمن شرعت الخميس في تحريات عقب ورود معلومات عن اخفاء جنين ميت من جنس أنثى داخل خزانة منذ فترة ليست بالوجيزة فقامت بمداهمة المسكن، بالموازاة مع فتح تحقيق مع شابة يعتقد أنها صاحبة الجنين البالغ من العمر عدة أشهر، أكدت أن التحقيقات متواصلة لمعرفة الحيثيات والتأكيد عما إذا كان الأمر متعلقا بحادث أو بجريمة مكتملة الأركان وهي النتائج التي ستكشف خلال الأحد المقبل. وذكرت معلومات أن مصالح الشرطة تفطنت للقضية بعد ورود معلومات أفادت أن الشابة ترددت على المستشفى للعلاج من آلام اتضح للأطباء أنها متعلقة بآثار ما بعد الحمل دون وجود عملية ولادة مسجلة على مستوى المصحات التابعة لإقليم الدائرة، الأمر الذي كان وراء عملية مداهمة المسكن نهار الخميس الماضي.
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التحقيق مع أطباء وشابة
العثور على جنين ميتا داخل خزانة ملابس بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
فتحت مصالح الأمن لدائرة نقاوس ولاية باتنة، تحقيقات مع شابة في الثلاثينيات من العمر، عقب العثور على جنين حديث الولادة ميتا داخل خزانة بإحدى القرى النائية التابعة لدائرة نقاوس الواقعة على بعد 95 كلم جنوب غرب باتنة.
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وكانت مصالح الأمن شرعت الخميس في تحريات عقب ورود معلومات عن اخفاء جنين ميت من جنس أنثى داخل خزانة منذ فترة ليست بالوجيزة فقامت بمداهمة المسكن، بالموازاة مع فتح تحقيق مع شابة يعتقد أنها صاحبة الجنين البالغ من العمر عدة أشهر، أكدت أن التحقيقات متواصلة لمعرفة الحيثيات والتأكيد عما إذا كان الأمر متعلقا بحادث أو بجريمة مكتملة الأركان وهي النتائج التي ستكشف خلال الأحد المقبل. وذكرت معلومات أن مصالح الشرطة تفطنت للقضية بعد ورود معلومات أفادت أن الشابة ترددت على المستشفى للعلاج من آلام اتضح للأطباء أنها متعلقة بآثار ما بعد الحمل دون وجود عملية ولادة مسجلة على مستوى المصحات التابعة لإقليم الدائرة، الأمر الذي كان وراء عملية مداهمة المسكن نهار الخميس الماضي.