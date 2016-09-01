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خلل في الإتصال عبر تقنية بلوتوث اللاسلكية
"آيفون 7" يجعل سمعة أبل على المحك
يستمر ظهور المشاكل في هاتف "آيفون 7" الذي وصل إلى الأسواق شهر سبتمبر الماضي، وأحدثُ خللٍ في الجهاز الجديد يكمن في الاتصال عبر تقنية بلوتوث اللاسلكية.
وذكر موقع "بي جي آر" المختص بأخبار التقنية، الاثنين، أن عددا كبيرا من المستخدمين اشتكوا من مشاكل في اتصال "آيفون 7" عبر تقنية البلوتوث بأنظمة الصوت الخاصة بسياراتهم.
ولا تقتصر المشكلة على طراز واحد من السيارات، بل تشمل "BMW" و"Kia" و"Ford". ويكمن الخلل في تقطيع بالصوت أو أحيانا عدم القدرة على الاتصال بالنظام الصوتي للسيارة بشكل كامل.
وعانى الفريق التقني في موقع "بي جي آر" من المشكلة بشكل شخصي، وقال إنه لم يعد قادرا على توصيل الهاتف عبر وصلة "aux-in" عن طريق التحويلة الخاصة في "آيفون 7"، بالإضافة إلى عدم القدرة حتى على شحن الهاتف. وأضاف الموقع أنها "مشكلة حقيقة".
ونشر مستخدمو "آيفون 7" سيلا من الشكاوي على منتديات أبل للدعم الفني وعلى مواقع أخرى يشتكون من مشكلة البلوتوث في سياراتهم. علما أن مستخدمين آخرين اشتكوا من مشكلة في اتصال الهاتف مع سماعات البلوتوث العادية أيضا.
شركة السيارات الألمانية "بي إم دبيلو" أقرت بمشكلة اتصال البلوتوث في هواتف "آيفون 7" وقالت في بيان على موقعها إن الهاتف ليس متوافقا مع سياراتها حاليا، وأنها تعمل على مزيد من الاختبارات. ونصحت مستخدمي "آيفون 7" بتحميل آخر التحديثات لنظام iOS 10 بحثا على حل للمشكلة.
وعانى الهاتف منذ وصوله إلى الأسواق من سلسلة من المشاكل، مثل الأصوات المزعجة والخلل في "وضع الطيران" بالإضافة إلى مشكلة توقف أجهزة التحكم في سماعات الصوت عن العمل بعد 5 دقائق.
احمد2016/10/03 على 10:221
ما لاحظته أن الكثير تهافت على شراء ايفون 7 وشركة آبل ستصحح وتحل المشاكل التقنية بسرعة! حتى سامسونغ بطارياتها تحترق في هاتف غالاكسي نوت 7 وقد تسبب لها في خسائر بأكثر من 4 ملايير دولار! هناك تنافس شديد ولهذا نرى أخطاء وبعض المشاكل في الاصدرات الجديدة