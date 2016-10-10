سامسونغ تتعرض للسخرية بسبب علبها المضادة للحريق

تعتزم سامسونغ إرسال علب مضادة للاحتراق وقفازات واقية لعملائها الذين يستعيدون هواتف غالاكسي نوت 7، التي يحتمل انفجارها، مما أثار موجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول التطور الجديد في فضيحة سحب الهواتف.

وأوقفت الشركة إنتاج هاتفها غالاكسي نوت 7، بعد أقل من شهرين على طرحه بالأسواق، في أعقاب تقارير عن احتراق بطاريات بعض الهواتف. وجاءت تقارير عن انبعاث دخان من بعض البطاريات البديلة ليمثل لطمة أخرى لعلامة سامسونغ التجارية والآفاق المالية المستقبلية للشركة.

وكتبت شركة تتعامل في منتجات شركة أبل المنافسة لسامسونغ علىتويتر "علب لشركة سامسونغ مضادة للاحتراق؟ هل تم اختبارها؟"

ونقلت رويترز عن سامسونغ قولها في بيان إنها ترسل العلب الواقية للزابن الذين اشتروا هواتف غالاكسي نوت 7 عبر موقعها الإلكتروني.

وأظهر تسجيل مصور عبر يوتيوب نشره موقع لأخبار البرمجيات الثلاثاء، أدوات تشمل علبة مضادة للاحتراق عليها تحذير من النقل على الطائرات وقفازات زرقاء للامساك بالجهاز.

وكتبت مستخدمة على تويتر "المزحة هي أنه عندما تفتح علبة داخل علبة داخل علبة تجد كيسا".

وقالت لورا ليزك المتحدثة باسم شركة سبرينت إن موظفي التجزئة أبلغوا بإزالة الهواتف من علبها ووقف تشغيلها ووضعها في علب مضادة للاحتراق.