استقبل من طرف الرئيس الكوبي في هافانا سلال يزور الزعيم التاريخي فيدال كاسترو

زار الوزير الأول عبد المالك سلال، الخميس، بهافانا في كوبا الزعيم التاريخي فيدال كاسترو روث.

ورافق الوزير الأول في هذه الزيارة كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف.

كما استُقبِل الوزير الأول عبد المالك سلال، من طرف رئيس مجلس الدولة الكوبي راوول كاسترو.

وحضر المقابلة عن الجانب الجزائر كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف وعن الجانب الكوبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط ريكاردو كابريساس رويس ووزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي رودريغو مالمايركا ووزير الشؤون الخارجية برونو رودريغيز ووزير الصحة روبيرتو موراليس أوخيدا.

قبل اللقاء أقيم حفل استقبال رسمي بقصر الثورة على شرف الوزير الأول.

استعرض سلال وراوول كاسترو تشكيلة من وحدات القوات المسلحة الثورية الكوبية التي أدت لهما التحية الشرفية.

وحل الوزير الأول عبد المالك سلال الأربعاء بهافانا في زيارة رسمية لثلاثة أيام بدعوة من النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء لجمهورية كوبا، ميغال دياز كانال برموديز.