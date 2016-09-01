انقطعت أخبارهم منذ 10 أيام من توجههم إلى عنابة اختفاء زورق في عرض البحر على متنه 13 حراقا 8 منهم من باتنة

عبّرت عائلات من باتنة عن قلقها، بعد إقدام 8 شبان من أبنائهم على الهجرة غير الشرعية انطلاقا من عنابة، في زورق ضم 13 شابا منهم خمسة من عنابة واثنين من وهران والبقية من مدينة باتنة.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن الشبان الثمانية شدوا الرحال إلى مدينة عنابة منذ حوالي 10 أيام، وقاموا بالإجراءات المعمول بها مع الأطراف القائمة على الهجرة الشرعية، وفي مقدمة ذلك تسديد قيمة 8 ملايين للفرد الواحد، إلا أن أخبارهم انقطعت بصورة مفاجئة، موازاة مع تأكيد أطراف على تجسيد الهجرة غير الشرعية نحو ايطاليا في قارب ضم 13 فردا في المجموع، منهم 5 من عنابة، واثنين من وهران والبقية من باتنة، وهو الأمر الذي خلّف الكثير من القلق وسط أهلهم وذويهم، خاصة في ظل عدم ورود مستجدات حول مدى وصولهم إلى التراب الايطالي عبر جزيرة سردينيا من عدمه، وهو الخبر الذي لم تؤكده بعد البحرية الجزائرية ولا التونسية ولا الايطالية.

من جانب آخر، أشارت ذات المصادر إلى انطلاق 3 قوارب في وقت متقارب، حيث تم وصول أحد القوارب إلى إقليم ايطاليا، فيما لم ترد مستجدات بخصوص القاربين الآخرين، وهو ما جعل عائلات المفقودين يتنقلون في عدة مناسبات إلى مدينة عنابة للاستفسار لدى مركز البحرية بعنابة. وفي السياق ذاته، أشارت بعض المصادر بأن المساعي القائمة من عدة أطراف مقيمة في ايطاليا وتونس لم تسفر عن مستجدات ملموسة، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه بأن العناصر التي يجري عليها البحث، لم يتم اعتقالها في إقليم تونس، كما لم يتأكد وصولها إلى جزيرة سردينيا، ولو أن بعض المصادر أكدت ل"الشروق" تداول معلومات حول حجز زورقين في إطار الهجرة غير الشرعية بجزيرة كاليريا، وتم العثور على شاب متوفي (27 سنة)، والباقي في غيبوبة، إلا أن هذه المعطيات لم يتم التأكد من صحتها وتطابقها مع الشبان محل البحث.

ومعلوم أن الشبان الثمانية المفقودين الجاري البحث عليهم ممن لجأوا إلى الهجرة غير الشرعية، يقيمون في وسط مدينة باتنة، خمسة منهم في حي بوليتيف، واثنين من حي "لاكومين"، وواحد يقطن في حي بارك أفوراج.