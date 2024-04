Constantine: l’hôtel Cirta, réhabilité et modernisé

Il rouvrira ses portes "dans les prochains jours"

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, a assuré, dimanche à Constantine, que l’hôtel public Cirta, objet de travaux de réhabilitation et de modernisation, “rouvrira ses portes dans les prochains jours”.

Les travaux de réhabilitation de cet établissement de prestige, situé au cœur de Constantine, ont été menés conformément aux normes internationales et en sont aujourd’hui aux “ultimes retouches”, atteignant un “taux d’avancement de 98 % “, a ajouté Didouche sur le site d’un projet d’investissement touristique privé, dans la commune d’Ain Abid, dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya.

Il a également insisté, dans ce contexte, sur la nécessité de préserver cet hôtel appartenant au secteur public, constituant une partie intégrante du patrimoine architectural de la ville, et qui reste un édifice de style symbolisant l’identité de la cité du Vieux rocher.

Il a aussi insisté sur “la nécessité d’y employer, ainsi que dans toutes les structures hôtelières du pays, les compétences locales représentées par les diplômés de l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration”.

Une fois en service, l’hôtel Cirta, construit en 1912, avait été fermé au début de 2014 pour la conduite de travaux de réhabilitation, de rénovation et de modernisation.

Employant 60 travailleurs, l’établissement dispose d’une capacité d’accueil de 120 lits, et de plusieurs installations telles qu’une piscine ouverte, un parking souterrain et une salle d’exposition avec restaurant conçus à la suite de la transformation d’une ancienne salle de cinéma contigüe à l’hôtel.

Au cours de l’inspection des travaux de réalisation d’un centre de l’artisanat de 2.439 m2, dans le quartier de Bab El Kantara (Constantine-ville), le ministre a fait l’éloge de cette réalisation qui permettra aux artisans de la wilaya de disposer d’une “vitrine mettant en avant l’identité culturelle et l’authenticité du patrimoine constantinois, et à même de revitaliser le tourisme dans la ville des ponts, grâce à la production, l’exposition et la commercialisation de différents produits artisanaux”.

Didouche a également appelé, à l’occasion d’une présentation du projet de “village de l’art et de l’artisanat”, dans la circonscription administrative d’Ali Mendjeli, à la “nécessité d’entamer la réalisation de ce projet”.

Au cours de sa visite, le ministre a par ailleurs présidé l’ouverture du 6ème Salon international du tourisme et des voyages, “Cirta Siaha 2024”, à la maison de la culture Malek-Haddad.

Une manifestation qui réunit quelque 45 opérateurs (agences de voyages, hôteliers) et qui se poursuivra jusqu’au 30 avril.