دعا عضو المكتب السياسي المكلف بقطاع العلاقات مع الأحزاب لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل، في لقاء جمعه مع مناضليه بولاية ميلة، السبت، الشباب إلى التحضير لحملة وطنية ودولية كبيرة تنطلق يوم أول نوفمبر القادم، لدعوة فرنسا إلى إرجاع جماجم الشهداء المقدر عددها بـ36 ألف جمجمة، ليتم توزيعها على كل بلديات الوطن حيث سيتم في كل بلدية وضع من 20 إلى 30 جمجمة، كما سيتم إنجاز مقبرة للشهداء خاصة بهذه الجماجم حتى يعرف الجيل الحالي والقادم قيمة هذا البلد..
وأكد بعجي على ضرورة شن حرب في شبكات التواصل الاجتماعي للضغط على فرنسا لإرجاع جماجم الشهداء، مضيفا أنها مبادرة حزبية وشعبية ومجتمع مدني، والهدف الثاني من مبادرة الجدار الوطني التي كان أول لقاء لها من ولاية ميلة على أن تكون هناك 6 لقاءات على مستوى الوطن هو ترقية العمل السياسي بين الأحزاب.
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بعجي: حملة وطنية ودولية لاستعادة جماجم الشهداء من فرنسا في نوفمبر
نسيم عليوة
دعا عضو المكتب السياسي المكلف بقطاع العلاقات مع الأحزاب لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل، في لقاء جمعه مع مناضليه بولاية ميلة، السبت، الشباب إلى التحضير لحملة وطنية ودولية كبيرة تنطلق يوم أول نوفمبر القادم، لدعوة فرنسا إلى إرجاع جماجم الشهداء المقدر عددها بـ36 ألف جمجمة، ليتم توزيعها على كل بلديات الوطن حيث سيتم في كل بلدية وضع من 20 إلى 30 جمجمة، كما سيتم إنجاز مقبرة للشهداء خاصة بهذه الجماجم حتى يعرف الجيل الحالي والقادم قيمة هذا البلد..
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وأكد بعجي على ضرورة شن حرب في شبكات التواصل الاجتماعي للضغط على فرنسا لإرجاع جماجم الشهداء، مضيفا أنها مبادرة حزبية وشعبية ومجتمع مدني، والهدف الثاني من مبادرة الجدار الوطني التي كان أول لقاء لها من ولاية ميلة على أن تكون هناك 6 لقاءات على مستوى الوطن هو ترقية العمل السياسي بين الأحزاب.