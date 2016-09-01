لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في ثمانية حوادث مرور وقعت في مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها يوم الأحد مصالح الحماية المدنية.
وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية بجاية بوفاة ثلاثة أشخاص على إثر حادثي مرور على مستوى كل من بلديتي سيدي عيش وبوخالفة.
من جهة أخرى، تم إخماد ثلاث حرائق حضرية بكل من ولايات مستغانم، الجزائر وتيزي وزو.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية تلمسان من أجل إنقاذ وإسعاف 13 صيادا بعرض البحر على بعد 800 متر بميناء الغزوات بعد غرق قارب صيد، حيث تم التكفل بتسعة منهم بتقديم الإسعافات الأولية لهم، فيما تم نقل الأربعة الآخرين إلى المستشفى المحلي.
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وفاة 7 أشخاص في حوادث المرور خلال يوم واحد
الشروق أون لاين
لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في ثمانية حوادث مرور وقعت في مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها يوم الأحد مصالح الحماية المدنية.
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وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية بجاية بوفاة ثلاثة أشخاص على إثر حادثي مرور على مستوى كل من بلديتي سيدي عيش وبوخالفة.
من جهة أخرى، تم إخماد ثلاث حرائق حضرية بكل من ولايات مستغانم، الجزائر وتيزي وزو.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية تلمسان من أجل إنقاذ وإسعاف 13 صيادا بعرض البحر على بعد 800 متر بميناء الغزوات بعد غرق قارب صيد، حيث تم التكفل بتسعة منهم بتقديم الإسعافات الأولية لهم، فيما تم نقل الأربعة الآخرين إلى المستشفى المحلي.