خبراء عرب يوافقون على مقترح الجزائر بتجريم دفع الفدية للإرهابيين

وافق ممثلو وزارات العدل والداخلية العرب، الأحد على مقترح جزائري لتجريم دفع الفدية للارهابيين.

وإعتبروا أن دفع مبالغ مالية على شكل فدية للارهابيين يعد من أخطر الموضوعات التي تبعث شرايين الحياة لتلك التنظيمات الإرهابية،وتمثل تمويلاً لها ويطيل من عمر هذه التنظيمات ويوفر اعداداً كبيرة من العناصر الإرهابية.

جاء ذلك في ختام إجتماع في جامعة الدول العربية لممثلي وزارات العدل في الدول العربية وبمشاركة ممثلي الدول العربية ، برئاسة الجزائر ، والذي بحث في مقترح ٍ مقدم من وزارة العدل الجزائرية حول موضوع تجريم دفع الفدية للإرهابيين لايجاد سند قانوني عربي لمسألة دفع الفدية يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات.

وإنتقد رئيس الإجتماع مستشار وزير العدل الجزائري ، نصر الدين مبروك ، ما يتم من اتهام العرب والمسلمين بانهم هم الارهابيين بينما هم ضحايا الإرهاب وهي معادلة على درجة كبيرة من الخطورة ولا تستقيم مع قواعد القانون الدولي والجنائي.