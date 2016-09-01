علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أن مصالحهم التابعة لإقليم دالي إبراهيم، تمكنت أمسية الأحد وبعد تحريات معمقة من تحديد هوية المعتدين على المدعو "الوهراني" في ذات اليوم بعدما تعرض لمحاولة الاعتداء عن طريق استعمال الأسلحة البيضاء من طرف شخصين مسبوقين قضائيا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الضحية، البالغ من العمر 32 سنة، كان قد تعرض للسطو وسلبه مبلغا ماليا يقدر بـ30 ألف دينار بالإضافة إلى هاتفه النقال قبل أن يتم الاعتداء عليه بالضرب، مسببين له إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسمه. وتواصل مصالح الدرك الوطني تحرياتها لمعرفة دوافع وخلفيات أخرى للجريمة قبل أن يتم تقديمهما إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عن تهم مختلفة منها تكوين جمعية أشرار، السرقة ومحاولة القتل العمدي.
وكانت منطقة الرياح الكبرى غير بعيد عن مؤسسة "أوريدو" بأولاد فايت قد عاشت صبيحة الإثنين، في حدود الساعة الثامنة والنصف، حالة من الذعر والهلع بعد تعرض المدعو "الوهراني" القاطن ببلدية الشراقة لاعتداء من طرف شابين، تداولها نشطاء الفايسبوك كذلك على نطاق واسع تظهر الصور مدى بشاعة الهجوم الذي تعرض له الضحية بعدما ترك غارقا في دمائه، في حين لاذ المجرمان بالفرار ليتم نقله فور ذلك نحو مستشفى شوفالي لتلقي العلاج.
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درك دالي إبراهيم يحدد هوية المعتدين على "الوهراني" ويلقي القبض عليهم
راضية مرباح
علمت "الشروق" من مصادر مؤكدة من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أن مصالحهم التابعة لإقليم دالي إبراهيم، تمكنت أمسية الأحد وبعد تحريات معمقة من تحديد هوية المعتدين على المدعو "الوهراني" في ذات اليوم بعدما تعرض لمحاولة الاعتداء عن طريق استعمال الأسلحة البيضاء من طرف شخصين مسبوقين قضائيا.
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وحسب المصادر ذاتها، فإن الضحية، البالغ من العمر 32 سنة، كان قد تعرض للسطو وسلبه مبلغا ماليا يقدر بـ30 ألف دينار بالإضافة إلى هاتفه النقال قبل أن يتم الاعتداء عليه بالضرب، مسببين له إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسمه. وتواصل مصالح الدرك الوطني تحرياتها لمعرفة دوافع وخلفيات أخرى للجريمة قبل أن يتم تقديمهما إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عن تهم مختلفة منها تكوين جمعية أشرار، السرقة ومحاولة القتل العمدي.
وكانت منطقة الرياح الكبرى غير بعيد عن مؤسسة "أوريدو" بأولاد فايت قد عاشت صبيحة الإثنين، في حدود الساعة الثامنة والنصف، حالة من الذعر والهلع بعد تعرض المدعو "الوهراني" القاطن ببلدية الشراقة لاعتداء من طرف شابين، تداولها نشطاء الفايسبوك كذلك على نطاق واسع تظهر الصور مدى بشاعة الهجوم الذي تعرض له الضحية بعدما ترك غارقا في دمائه، في حين لاذ المجرمان بالفرار ليتم نقله فور ذلك نحو مستشفى شوفالي لتلقي العلاج.