مناورات بين البحرية الجزائرية وسفن من حلف الناتو

رست بميناء الجزائر، الاثنين، مجموعة بحرية مضادة للألغام تابعة لحلف الأطلسي، لتنفيذ مناورات مشتركة مع البحرية الجزائرية.

وقال بيان لوزارة الدفاع تلقى موقع "الشروق أون لاين" نسخة منه أنه "في إطار التعاون العسكري مع منظمة حلف شمال الأطلسي، رست اليوم بميناء الجزائر، المجموعة البحرية الثانية للتدابير المعاكسة المضادة للألغام للناتو/المسماة "SNMCMG-2" في توقف يدوم أربعة (04) أيام ابتداء من اليوم 17 أكتوبر 2016 وإلى غاية 20 من هذا الشهر".

وأوضح "على هامش هذا التوقف، سيتم استقبال وفد من المجموعة البحرية من طرف قائد القوات البحرية وستُنفذ كل من سفن المجموعة البحرية الثانية للتدابير المعاكسة المضادة للألغام للناتو ووحدة عائمة من قواتنا البحرية تمارين ومناورات بحرية مع ركوب ملاحظين عسكريين جزائريين على متن سفن المجموعة البحرية".

وأشارت الوزارة أن هدف هذه المناورات "هو تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات، بين قواتنا البحرية ومنظمة حلف شمال الأطلسي، بما يساهم في تعزيز أمننا البحري من أي خطر أو تهديد محتمل".

وتتكون سفن المجموعة البحرية الثانية للتدابير المعاكسة المضادة للألغام للناتو "SNMCMG-2" وهي تحت قيادة يونانية وفق ذات المصدر من أربع سفن هي:

- السفينة اليونانية ناقلة البترول للإسناد "HS ALIAKMON-A470 ".

- كاسحة الألغام التركية "TCG AMASRA-M-266".

- كاسحة الألغام الألمانية " FGS FULDA-M1058".

- السفينة الطواف الإسبانية "INFANTA .CRISTINA P77".