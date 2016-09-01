أحدهم في حالة خطيرة ويخضع للعناية المركزة إصابة 60 تلميذا بتسمم غذائي في ابتدائية بالنعامة

أصيب قرابة 60 تلميذا بتسمم غذائي صباح الإثنين، بعد تناولهم وجبة غذائية مكونة من "الجبن والياغورت والعدس"، بالمدرسة الابتدائية "محمد إبراهيم ماموني" بالمشرية في النعامة.

المصابون تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية نحو مستشفى "الإخوة رحماني" بالمشرية، حيث بدأت تظهر أعراض تقيؤ وإسهال وآلام في البطن على التلاميذ مباشرة بعد تناولهم الأغذية المشار إليها. هذا، وقد غادر 45 تلميذا منهم المستشفى بعد أن تم فحصهم وأخذ عينات الدم لإجراء التحاليل لمعرفة أسباب التسمم، بينما بقي 15 آخر بالمستشفى وأخضعوا للرقابة الطبية.

وحسب مدير الصحة بالولاية، فإن حالة تلميذ واحد تبقى حرجة، وهو يخضع للعناية المركزة، لا سيما أن هذه الكارثة خلقت نوعا من الهلع والخوف في أوساط التلاميذ وأوليائهم. وموازاة مع ذلك، اقتطعت مصالح التجارة عينات من "الجبن والياغورت والعدس" من المطعم المركزي الذي يقوم بتوزيع الوجبات على المدارس الابتدائية، وعرضها على مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش، وتظهر نتائجه خلال 72 ساعة كأقصى حد حسب نائب مدير التجارة بولاية النعامة. وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في قضية التسمم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف جبن فاسد قبل ذلك بمدرسة أحمد زايد بعين الصفراء، وذلك قبل توزيعه على التلاميذ، حيث تم حظر توزيعه على التلاميذ من طرف إدارة المدرسة. وفي انتظار ظهور أسباب التسمم من طرف السلطات المختصة، يبقى التلاميذ عرضه لهذه التسممات في ظل غياب رقابة حقيقية من طرف أعوان مصالح التجارة، لا سيما أن معظم المدارس تقدم وجبات باردة للتلاميذ.