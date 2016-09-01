النمسا تعلن هدم المنزل الذي ولد فيه هتلر

date 2016/10/17 views 191 comments 1
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icon-writer وكالات

أعلن وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا أنه سيتم هدم المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في شمال النمسا وتشييد مبنى جديد يستخدم لأهداف "خيرية أو إدارية".

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أعلن وزير الداخلية النمساوي فولفغانغ سوبوتكا الإثنين لصحيفة "دي بريسي" أنه سيتم هدم المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر في شمال النمسا لتشييد "مبنى جديد" مكانه، ما يضع حدا لمعركة قضائية مستمرة منذ سنوات بشأن مصير هذا الموقع.

وقال الوزير إنه "سيتم هدم منزل هتلر. يمكن الحفاظ على الأسس لكنه سيتم تشييد مبنى جديد". وأشار إلى أن المبنى الجديد سيستخدم لأهداف "خيرية أو إدارية".

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