أميار ببومرداس مهددون بالحبس

أصدرت المحكمة الابتدائية للرويبة، الإثنين، حكما بسنة حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لبلدية خميس الخشنة غرب ولاية بومرداس، في وقت التمس ممثل الحق العام لذات المحكمة تسليط عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا في حق مير بودواو البحري بذات الولاية..

حيث كان مير خميس الخشنة الذي تم توقيفه من طرف الوالي الأسبق لبومرداس، قد توبع بجنحة تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، أين أدين إثرها بسنة حبسا نافذا، في وقت يواجه رئيس بلدية بودواو البحري عقوبة ستة أشهر حبسا عن جرم الوشاية الكاذبة، بعدما رفع دعوى قضائية في حق 6 نواب من المجلس البلدي. هذا ويذكر أن رئيس بلدية أولاد عيسى بدوره أدين الأسبوع الماضي بسنة حبسا نافذا.