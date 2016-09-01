أصدرت المحكمة الابتدائية للرويبة، الإثنين، حكما بسنة حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لبلدية خميس الخشنة غرب ولاية بومرداس، في وقت التمس ممثل الحق العام لذات المحكمة تسليط عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا في حق مير بودواو البحري بذات الولاية..
حيث كان مير خميس الخشنة الذي تم توقيفه من طرف الوالي الأسبق لبومرداس، قد توبع بجنحة تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، أين أدين إثرها بسنة حبسا نافذا، في وقت يواجه رئيس بلدية بودواو البحري عقوبة ستة أشهر حبسا عن جرم الوشاية الكاذبة، بعدما رفع دعوى قضائية في حق 6 نواب من المجلس البلدي. هذا ويذكر أن رئيس بلدية أولاد عيسى بدوره أدين الأسبوع الماضي بسنة حبسا نافذا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1القصة الكاملة لـ"فضيحة" انهيار عمارة العاشور!
2سونلغاز تزود العدادات بشرائح ذكية لفضح سارقي الكهرباء
3درك دالي إبراهيم يحدد هوية المعتدين على "الوهراني" ويلقي القبض عليهم
4المسيحية و"الأحمدية" تسعيان للانتشار بشمال سطيف
55 سنوات سجنا ضد "أسامة الإيسكوبار" ووالده والمحامية
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس تاريخ العلوم في نظام "ل.م.د."
سليم قلالة
وضحكت من غبائنا السينما
صالح عوض
الموصل في حلبة النار
جمال لعلامي
أوقفوا التغماس!
صالح عوض
"عين السخنة".. مؤتمر أم مؤامرة؟
محمد الهادي الحسني
التخنزر
جمال لعلامي
الشروع في القتل!
رشيد ولد بوسيافة
ميثاق بن غبريط يسقط في الماء!
صالح عوض
ما يقال وما لا يقال..
عمار يزلي
..وداويني بالتي كانت هي الداء
الفيديو
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
جيجل: الويشة.. طبق من أصول تركية يزين موائد العائلات
أميار ببومرداس مهددون بالحبس
كاهنة. إ
أصدرت المحكمة الابتدائية للرويبة، الإثنين، حكما بسنة حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لبلدية خميس الخشنة غرب ولاية بومرداس، في وقت التمس ممثل الحق العام لذات المحكمة تسليط عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا في حق مير بودواو البحري بذات الولاية..
تغطيات ذات صلة
نائب بالبرلمان يطالب باستبدال جميع البناءات الجاهزة بإن أمناس
أميار ببومرداس مهددون بالحبس
احتجاج النساء أمام مديرية توزيع الكهرباء على "التهاب" الفواتير
80 من المائة من المشاريع أشغالها متوقفة بتمنراست
سكان عين طاية يطالبون بتدخل مصالح الأمن لمحاربة ترويج المخدرات
حيث كان مير خميس الخشنة الذي تم توقيفه من طرف الوالي الأسبق لبومرداس، قد توبع بجنحة تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، أين أدين إثرها بسنة حبسا نافذا، في وقت يواجه رئيس بلدية بودواو البحري عقوبة ستة أشهر حبسا عن جرم الوشاية الكاذبة، بعدما رفع دعوى قضائية في حق 6 نواب من المجلس البلدي. هذا ويذكر أن رئيس بلدية أولاد عيسى بدوره أدين الأسبوع الماضي بسنة حبسا نافذا.