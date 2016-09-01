أحيت بلدية البرمة الحدودية بولاية ورقلة، على غرار مختلف مناطق الوطن، يوم السابع عشر أكتوبر، ذكرى اليوم الوطني للهجرة، تخليدا لضحايا مجازر المستدمر الفرنسي، وبهذه المناسبة اختار الوالي المعين حديثا على رأس الولاية، أن يكون الاحتفال بأبعد بلدية عن مقر الولاية بـ 430 كم بالبرمة الحدودية.
استهل الوالي زيارته بهذه المنطقة الحدودية، بالوقوف على عدد من المشاريع، على غرار زيارة النصب التذكاري المخلد للذكرى، إضافة إلى مشاريع الثانوية الجديدة ومحطة تحلية المياه، كذلك المحطة الجديدة لشركة "سونلغاز"، أين قدمت له شروحات حول كل مشروع، مبديا عدم رضاه لتأخر الكثير منها، مشددا على ضرورة احترام الآجال القانونية لكل منها، ليختتمها بمركز التكوين المهني المدشن حديثا كفضاء لاستقبال شباب الجهة النائية.
وفي نهاية الزيارة، عقد الوالي عبد القادر جلاوي القادم من ولاية الجلفة، اجتماعا حضره مسؤولي القطاعات وفعاليات المجتمع المدني، أين استمع الوالي لمختلف انشغالات المواطنين، خصوصا في قطاع التربية التي تم التركيز عليها بصفة أكبر من باقي القطاعات، بحكم أن أبنائهم لم يبدؤوا الدراسة الفعلية هذا الأسبوع بسبب توزيع الكتب والأدوات المدرسية، وهو وضع جعل مديرية التربية بولاية ورقلة في وضع لا تحسد عليه، فالمواطنون ناقمون على التسيّب بهذا القطاع الهام، الذي يطال بلديتهم حسب حديثهم لنا، ناهيك عن معضلة الطريق الوطني رقم 53 الذي يعد المسلك الوحيد المؤدي للبلدية الحدودية.
واستبشر سكان المنطقة لمشروع 43 كلم لتجديد الأجزاء التي تعاني من الحفر وتكدس الرمال، بحضور مدير الأشغال العمومية بالولاية، كما اطلع الوالي على مشاكل قطاع الصحة الذي ما زال بحاجة لتوفير الأطباء الاختصاصين، منبها على ضرورة تسهيل الحياة للقاطنين بالبرمة الحدودية، ليدعوا جميع مسؤولي القطاعات لاجتماع خاص بهذه البلدية اليوم الأربعاء بمقرّ الولاية، ليتم تكريم عدد من مجاهدي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المصادف لـ 17 أكتوبر.
وللعلم فإن موكب الوالي تعرض لثلاثة حوادث تمثلت في انحراف سيارتين من نوع "طويوطا" رباعية الدفع وثالثة من نوع "رونو بيرلنغو"، أسفر عن تهشم الجزء الأمامي لإحدى السيارات دون تسجيل خسائر بشرية، ما يعني خطورة هذا المسار الهام الرابط بين أكبر حوضين للنفط والغاز بالجنوب الجزائري.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1"رصّاص" يسرق مليارا لـ"يتصدق" به على الأرامل بوهران
2سبعيني يقتل مستشارا تربويا بثماني طعنات في البليدة
3محتال يجرّد 120 مستفيد من "أونساج" من مركباتهم ويختفيǃ
4توسّع رقعة الإضراب.. معاناة في المستشفيات والتلاميذ خارج الأقسام
5تفكيك شبكة وطنية وحجز 16 كلغ من المرجان الملكي بعنابة
Français English
الرأي
حبيب راشدين
ثارات حسين أوباما بخراب الموصل
جمال لعلامي
..اصمتوا!
قادة بن عمار
أنقذوا الموصل!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس تاريخ العلوم في نظام "ل.م.د."
سليم قلالة
وضحكت من غبائنا السينما
صالح عوض
الموصل في حلبة النار
جمال لعلامي
أوقفوا التغماس!
صالح عوض
"عين السخنة".. مؤتمر أم مؤامرة؟
محمد الهادي الحسني
التخنزر
جمال لعلامي
الشروع في القتل!
الفيديو
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
تعرف على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس
إنهيار مبنى في طور الانجاز بالعاشور دون تسجيل خسائر بشرية
15 مؤسسة أمريكية تريد الإستثمار بالجزائر في الطاقة والصناعة الصيدلانية
بلديات العاصمة تستنزف ميزانياتها قبل نهاية السنة في تجديد الأرصفة
روسيا في قلب الانتخابات الأمريكية للبيت الأبيض
اختار مناسبة إحياء اليوم الوطني للهجرة لزيارتها
والي ورقلة الجديد ينتقد واقع قطاع التربية ببلدية البرمة
حبيب بكيرات
أحيت بلدية البرمة الحدودية بولاية ورقلة، على غرار مختلف مناطق الوطن، يوم السابع عشر أكتوبر، ذكرى اليوم الوطني للهجرة، تخليدا لضحايا مجازر المستدمر الفرنسي، وبهذه المناسبة اختار الوالي المعين حديثا على رأس الولاية، أن يكون الاحتفال بأبعد بلدية عن مقر الولاية بـ 430 كم بالبرمة الحدودية.
تغطيات ذات صلة
هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بولاية قالمة
والي ورقلة الجديد ينتقد واقع قطاع التربية ببلدية البرمة
هدم بنايات شيّدت بالقرب من "قصر الباي" بالعاصمة
وضعية بائسة بحي"السطح" بسيدي هجرس في المسيلة
الحرائق تتحوّل إلى كابوس يرعب أصحاب طاولات بيع الخضر بالدبداب
استهل الوالي زيارته بهذه المنطقة الحدودية، بالوقوف على عدد من المشاريع، على غرار زيارة النصب التذكاري المخلد للذكرى، إضافة إلى مشاريع الثانوية الجديدة ومحطة تحلية المياه، كذلك المحطة الجديدة لشركة "سونلغاز"، أين قدمت له شروحات حول كل مشروع، مبديا عدم رضاه لتأخر الكثير منها، مشددا على ضرورة احترام الآجال القانونية لكل منها، ليختتمها بمركز التكوين المهني المدشن حديثا كفضاء لاستقبال شباب الجهة النائية.
وفي نهاية الزيارة، عقد الوالي عبد القادر جلاوي القادم من ولاية الجلفة، اجتماعا حضره مسؤولي القطاعات وفعاليات المجتمع المدني، أين استمع الوالي لمختلف انشغالات المواطنين، خصوصا في قطاع التربية التي تم التركيز عليها بصفة أكبر من باقي القطاعات، بحكم أن أبنائهم لم يبدؤوا الدراسة الفعلية هذا الأسبوع بسبب توزيع الكتب والأدوات المدرسية، وهو وضع جعل مديرية التربية بولاية ورقلة في وضع لا تحسد عليه، فالمواطنون ناقمون على التسيّب بهذا القطاع الهام، الذي يطال بلديتهم حسب حديثهم لنا، ناهيك عن معضلة الطريق الوطني رقم 53 الذي يعد المسلك الوحيد المؤدي للبلدية الحدودية.
واستبشر سكان المنطقة لمشروع 43 كلم لتجديد الأجزاء التي تعاني من الحفر وتكدس الرمال، بحضور مدير الأشغال العمومية بالولاية، كما اطلع الوالي على مشاكل قطاع الصحة الذي ما زال بحاجة لتوفير الأطباء الاختصاصين، منبها على ضرورة تسهيل الحياة للقاطنين بالبرمة الحدودية، ليدعوا جميع مسؤولي القطاعات لاجتماع خاص بهذه البلدية اليوم الأربعاء بمقرّ الولاية، ليتم تكريم عدد من مجاهدي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المصادف لـ 17 أكتوبر.
وللعلم فإن موكب الوالي تعرض لثلاثة حوادث تمثلت في انحراف سيارتين من نوع "طويوطا" رباعية الدفع وثالثة من نوع "رونو بيرلنغو"، أسفر عن تهشم الجزء الأمامي لإحدى السيارات دون تسجيل خسائر بشرية، ما يعني خطورة هذا المسار الهام الرابط بين أكبر حوضين للنفط والغاز بالجنوب الجزائري.