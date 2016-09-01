رسالة إلى المرشح الجمهوري الأمريكيون العرب يهدون ترامب لوحة إعلانية

علق نشطاء من الأمريكيين العرب لوحة إعلانية على أحد الطرق السريعة في الولايات المتحدة، لإيصال رسالة إلى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب.

على أحد أبرز الطرقات السريعة في منطقة ديربورن في ولاية ميشيغان الأمريكية، وحيث توجد كثافة كبيرة من الأمريكيين العرب، قرر هؤلاء وضع لافتة إعلانية كبيرة باللونين الأبيض والأسود، كتب عليها: "Donald Trump لا يستطيع قراءة هذا ولكنه لا يزال خائفاً منه"، حسب ما ذكر موقع صحيفة "العربي الجديد"، الثلاثاء.

والإمضاء جاء باسم موقع trumpisscared.org. وهذا الموقع خاص يقوم برصد التصاريح التي قالها ترامب ضد المسلمين والعرب منذ بدء حملته الانتخابية حتى اليوم، وفقاً "للعربي الجديد".

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اللافتة الإعلانية الكبيرة أثارت انتباه كثيرين فصوروها وأعادوا نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما من وضع هذه اللافتة فهي The Nuisance Committee التي صرحت مسؤولتها ميليسا هاريس لـ"ديترويت فري برس"، أن الهدف منها هو القول، إن ترامب خائف مما لا يعرفه، فهو خائف من العرب مع أنه لا يعرف شيئاً عنهم.

وأضافت هريس: "كل تصريحاته مبنية على الخوف".