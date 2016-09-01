تنشط على محور الجزائر –الوادي-سطيف الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمفرقعات والألعاب النارية

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، مؤخرا من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمفرقعات والألعاب النارية والناشطة على مستوى ولايات الوادي وسطيف والجزائر العاصمة مع توقيف أربعة (4) أشخاص.

وأفاد بيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، الخميس، أنه من خلال استغلال معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة من طرف فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس تمكنت هذه الأخيرة من الإطاحة بهذه الشبكة المكونة من أربعة أشخاص والناشطة على محور ولايات الوادي وسطيف والجزائر العاصمة مع حجز 271786 وحدة مختلفة الأشكال والأحجام من المفرقعات و الألعاب النارية بقيمة مالية تتجاوز 80 مليون سنتيم.

وكانت هذه المواد المحظورة مخبأة بإحكام على متن سيارتين واحدة مخصصة لنقل البضائع والأخرى عبارة عن سيارة سياحية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز السيارتين يضيف نفس البيان.

إن أفراد هذه الشبكة التي تنشط عبر الوادي وسطيف والجزائر العاصمة كانوا ينقلون هذه المواد المحظورة من ولاية الوادي بالحدود الشرقية للبلاد بعد وضعها داخل أكياس بلاستيكية و تمويهها داخل شاحنة لنقل الرمال ليتم توزيعها على مستوى الولايات الداخلية منها الجزائر العاصمة و البليدة بهدف استعمالها في الملاعب وتسويقها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حسب نفس المصدر.