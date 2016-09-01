ضبطت مخبأة داخل شاحنة لنقل الرمال من الوادي إحباط إدخال أكثر من 271 ألف مفرقعة وألعاب نارية إلى ملاعب العاصمة والبليدة

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس من الإيقاع بشبكة مختصة في المتاجرة بالمفرقعات والألعاب النارية، بعد وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف أفراد العصابة المكونة من أربعة أشخاص ينحدرون من ولايتي الوادي والجزائر العاصمة، وحجز كمية معتبرة من المفرقعات تقدر بـ 271786 وحدة مختلفة الأنواع والأحجام بقيمة مالية تتجاوز 80 مليون سنتيم، كانت معبأة ومخبأة بإحكام داخل سيارة مخصصة لنقل البضائع وكذا سيارة سياحية، أين تم اتخاذ إجراءات الحجز بشأن هاتين المركبتين.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، تلقت "الشروق" نسخة منه، فإن الشبكة تنشط عبر ولايات الوادي وسطيف والجزائر العاصمة، حيث تقوم بنقل هذه المفرقعات من ولاية الوادي بالحدود الشرقية للبلاد بعد وضعها داخل أكياس بلاستيكية وتمويهها داخل شاحنة لنقل الرمال، ليتم توزيعها إلى الولايات الداخلية، ومنها العاصمة والبليدة لاستعمالها في الملاعب وتسويقها بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد تم أمس تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.