أصدر الأستاذ صالح لغرور النسخة العربية من كتابه حول الشهيد البطل عباس لغرور، بعنوان "عباس لغرور من النضال إلى قلب المعركة"، وهذا تتمة للنسخة الفرنسية التي نشرت منذ عامين عن دار الشهاب، وينتظر أن يكون الكتاب تحت تصرف القراء والمهتمين خلال الصالون الدولي للكتاب نهاية هذا الشهر.
وعلاوة على سرد سيرة ومسيرة الشهيد عباس لغرور، ودوره في تفجير الثورة التحريرية على مستوى منطقة خنشلة، وكذا ظروف تصفيته لأسباب لا يزال يصفها الكثير بالغامضة، فإن النسخة العربية للكتاب تطرقت إلى عديد المسائل الخلافية التي سادت الثورة التحريرية بمنطقة الأوراس، على ضوء الأزمات التي مرت بها قيادة الولاية الأولى التاريخية، مثل قضية اغتيال شيحاني بشير، وإقصاء قيادة الأوراس من حضور مؤتمر الصومام، ومخلفات استشهاد البطل مصطفى بن بولعيد، ونشوب قضية عاجل عجول، إضافة إلى ملابسات زيارة الشهيد عميروش لمنطقة الأوراس، وغيرها من المسائل التي فضل الكاتب صالح لغرور متابعتها وفقا للوثائق التي تحصل عليها من الأرشيف الوطني والفرنسي، إضافة إلى تسجيلات وشهادات لمجاهدين وفاعلين في الثورة التحريرية.
وأكد الأستاذ صالح لغرور ل"الشروق" بأن النسخة العربية لكتابه حول الشهيد عباس لغرور أراد أن يثريها بمعلومات جديدة لتسليط الضوء مسائل لا تزال حسبه تتسم بالكثير من الغموض، وهو ما يتطلب في نظره توخي الموضوعية والعقلانية في البحث التاريخي للتوصل إلى حقائق جديدة بعيدا عن الذاتية والمزاجية.
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كتاب جديد حول عباس لغرور.. من النضال إلى قلب المعركة
صالح سعودي
مراسل لجريدة الشروق، وصحافي مهتم بالقضايا الرياضية والمحلية والتاريخية
أصدر الأستاذ صالح لغرور النسخة العربية من كتابه حول الشهيد البطل عباس لغرور، بعنوان "عباس لغرور من النضال إلى قلب المعركة"، وهذا تتمة للنسخة الفرنسية التي نشرت منذ عامين عن دار الشهاب، وينتظر أن يكون الكتاب تحت تصرف القراء والمهتمين خلال الصالون الدولي للكتاب نهاية هذا الشهر.
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وعلاوة على سرد سيرة ومسيرة الشهيد عباس لغرور، ودوره في تفجير الثورة التحريرية على مستوى منطقة خنشلة، وكذا ظروف تصفيته لأسباب لا يزال يصفها الكثير بالغامضة، فإن النسخة العربية للكتاب تطرقت إلى عديد المسائل الخلافية التي سادت الثورة التحريرية بمنطقة الأوراس، على ضوء الأزمات التي مرت بها قيادة الولاية الأولى التاريخية، مثل قضية اغتيال شيحاني بشير، وإقصاء قيادة الأوراس من حضور مؤتمر الصومام، ومخلفات استشهاد البطل مصطفى بن بولعيد، ونشوب قضية عاجل عجول، إضافة إلى ملابسات زيارة الشهيد عميروش لمنطقة الأوراس، وغيرها من المسائل التي فضل الكاتب صالح لغرور متابعتها وفقا للوثائق التي تحصل عليها من الأرشيف الوطني والفرنسي، إضافة إلى تسجيلات وشهادات لمجاهدين وفاعلين في الثورة التحريرية.
وأكد الأستاذ صالح لغرور ل"الشروق" بأن النسخة العربية لكتابه حول الشهيد عباس لغرور أراد أن يثريها بمعلومات جديدة لتسليط الضوء مسائل لا تزال حسبه تتسم بالكثير من الغموض، وهو ما يتطلب في نظره توخي الموضوعية والعقلانية في البحث التاريخي للتوصل إلى حقائق جديدة بعيدا عن الذاتية والمزاجية.