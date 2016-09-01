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في تغريدة على تويتر
العرعور يرد على الخزعلي حول الثأر من قتلة الحسين في الموصل
رد الشيخ السوري المقيم في السعودية عدنان العرعور، مساء السبت، على تصريح قيس الخزعلي أمين عام تنظيم "عصائب أهل الحق" الشيعي الذي يعتبر أحد مكونات ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، والذي قال فيه إن معركة استعادة الموصل ستكون انتقاماً وثأراً من قتلة الحسين على حد تعبيره.
وقال العرعور في تغريدة على صفحته في موقع تويتر معلقاً على مقطع الفيديو: "ما خدم الروافض بتدمير ديار السُّنة مثل الغلاة (داعش) يتركون ديار الروافض ويدخلون ديار المسلمين ليقدموا لهم مبرراً لتدميرها".
وكان الخزعلي قال في مقطع الفيديو قبل بدء معركة الموصل الاثنين الماضي: "بعونه تعالى تحرير الموصل هو تمهيد لدولة العدل الإلهي، وإن شاء الله فإن تحرير الموصل هو انتقام وثأر لقتلة الحسين، لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد".
عمر الورداني - الجزائر2016/10/23 على 11:191
إنه حال العرب - سنة و شسعة و غيرهم - منذ الاف السنين يتجاداون حول قضايا اكل عليها الدهر و شرب و لا يتجرؤون على التصدي للصهاينة الذين يحتلون المسجد الأقصى اولى القبلتين مهد الإسراء و المعراج منذ عشرات السنين و يدمرونه يوميا
2016/10/23 على 11:202
ــ/ ولكن يبدوا ان اثار زيارة رئيس الاركان السعودي بدأت تظهر هناك الكثير من التصريحات سابقا