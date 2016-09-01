في تغريدة على تويتر العرعور يرد على الخزعلي حول الثأر من قتلة الحسين في الموصل

رد الشيخ السوري المقيم في السعودية عدنان العرعور، مساء السبت، على تصريح قيس الخزعلي أمين عام تنظيم "عصائب أهل الحق" الشيعي الذي يعتبر أحد مكونات ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، والذي قال فيه إن معركة استعادة الموصل ستكون انتقاماً وثأراً من قتلة الحسين على حد تعبيره.

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وقال العرعور في تغريدة على صفحته في موقع تويتر معلقاً على مقطع الفيديو: "ما خدم الروافض بتدمير ديار السُّنة مثل الغلاة (داعش) يتركون ديار الروافض ويدخلون ديار المسلمين ليقدموا لهم مبرراً لتدميرها".

وكان الخزعلي قال في مقطع الفيديو قبل بدء معركة الموصل الاثنين الماضي: "بعونه تعالى تحرير الموصل هو تمهيد لدولة العدل الإلهي، وإن شاء الله فإن تحرير الموصل هو انتقام وثأر لقتلة الحسين، لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد".