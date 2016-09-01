قطعوها بالحجارة وزجاج الخمور المكسّر مواطنون يمنعون السائقين من استغلال طريق بحيّهم في مستغانم !

حوّل مواطنون بحيّ سكني يقع بجوار مؤسسة الميناء طريقا عموميا مؤدّيا إلى وسط مدينة مستغانم، إلى ملكية خاصّة بمنعهم جميع أصحاب المركبات من استخدامهن حيث قاموا بوضع الحجارة والزجاج المكسور لقارورات الخمر على مستوى كامل الطريق، حيث لا يمكن في هذه الوضعية أن تمرّ السيّارات والتي قد تتعرّض لإتلاف العجلات بسبب الحجارة والزجاج، إضافة إلى الرشق بالحجارة من قبل مجهولين من داخل المساكن للمركبات والشجارات المتكرّرة من أجل السيطرة على الطريق، مع الإشارة إلى أنّ هذا الجزء من الحيّ تقيم به عائلات في بنايات قديمة مهدّدة بالانهيار وقد يعتبر ذلك وسيلة منهم للاحتجاج على ظروف عيشهم.

لكنّ السائقين يشتكون هذه الممارسات خصوصا وأنّ الطريق المذكور يعدّ مسلكا رئيسيا يمكن من خلاله تفادي الزحام الذي يحدث غالبا أمام المدخل الرئيسي للميناء في حالة قدوم بواخر نقل المسافرين من فالنسيا وما ينتج عن ذلك من عرقلة لحركة المرور، إذ يحاول السائقون استغلال الطريق المتواجد بالحيّ لكنّ الحجارة والزجاج ورميهما يوميا يمنعان ذلك، في حين لا تجرؤ شاحنات البلدية على القيام بحملة تنظيف لهذا الطريق الذي يبدو أنّه تمّ خوصصته، وبناء على هذه الظاهرة الغريبة طالبوا أصحاب المركبات بتدخّل والي الولاية والجهات المعنية لاسترجاع الطريق.