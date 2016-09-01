ينتظر أن تعرف درجات الحرارة انطلاقا من هذا الإثنين، ارتفاعا محسوسا تصل لتلك المسجلة في الصيف لتتراوح ما بين 35 و36 درجة مئوية بالمناطق الشمالية قد تفوق معدلها الفصلي على أن تستقر الأجواء على حالها إلى غاية الخميس المقبل بسبب تصادم ما بين منخفض جوي متمركز بالمحيط الأطلسي والمملكة المغربية بمرتفع جوي يتمركز من شرق أوروبا إلى غاية حوض المتوسط يعمل على بعث هواء حار لمدة 3 أيام في انتظار اعتدال الجو ابتداء من الخميس.
فبعد فترة أجواء لطيفة وممطرة نهاية الأسبوع الماضي، تؤكد آخر التوقعات المناخية أن الأجواء ستتغير حيث سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة تفوق معدلها الفصلي تكون متبوعة بصعود الرمال من الجنوب إلى غاية سواحل المتوسط مع احتمال امتدادها إلى غاية جنوب فرنسا.
وهي الوضعية الناجمة عن تمركز منخفض جوي بالمحيط الأطلسي واصطدامه بمرتفع جوي ما يبعث على صعود هواء حار إلى المناطق الشمالية حيث ستصل درجات الحرارة ما بين 35 و36 درجة شمالا وما بين 32 و38 بالمناطق الداخلية في حين ستتراوح ما بين 35 و40 درجة بالجنوب التي ستشهد رياح قوية خلال هذه الأيام ضمن تيارات جنوبية غربية سرعتها تكون ما بين 60 و80 كلم/سا، كما لا يستبعد تسرب سحب كثيفة رعدية من المملكة المغربية تكون ماطرة أحيانا بتندوف وبشارّ، يمكن أن تصعد للنعامة والبيض وقد تمتد إلى السواحل الغربية خاصة يومي الاثنين والثلاثاء مع احتمال انتقالها إلى المناطق الوسطى في انتظار تراجع ملحوظ في درجات الحرارة ابتداء من يوم الخميس حيث ستعود لمعدلها الفصلي أو تحت ذلك ناتج لتسرب هواء بارد آت من شرق أوروبا نحو السواحل الشرقية ثم الوسطى وصولا إلى المناطق الغربية بتشكل سحب قد تعطي أمطار محلية ليلة الخميس إلى الجمعة.
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ينتظر أن تعرف درجات الحرارة انطلاقا من هذا الإثنين، ارتفاعا محسوسا تصل لتلك المسجلة في الصيف لتتراوح ما بين 35 و36 درجة مئوية بالمناطق الشمالية قد تفوق معدلها الفصلي على أن تستقر الأجواء على حالها إلى غاية الخميس المقبل بسبب تصادم ما بين منخفض جوي متمركز بالمحيط الأطلسي والمملكة المغربية بمرتفع جوي يتمركز من شرق أوروبا إلى غاية حوض المتوسط يعمل على بعث هواء حار لمدة 3 أيام في انتظار اعتدال الجو ابتداء من الخميس.
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فبعد فترة أجواء لطيفة وممطرة نهاية الأسبوع الماضي، تؤكد آخر التوقعات المناخية أن الأجواء ستتغير حيث سنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة تفوق معدلها الفصلي تكون متبوعة بصعود الرمال من الجنوب إلى غاية سواحل المتوسط مع احتمال امتدادها إلى غاية جنوب فرنسا.
وهي الوضعية الناجمة عن تمركز منخفض جوي بالمحيط الأطلسي واصطدامه بمرتفع جوي ما يبعث على صعود هواء حار إلى المناطق الشمالية حيث ستصل درجات الحرارة ما بين 35 و36 درجة شمالا وما بين 32 و38 بالمناطق الداخلية في حين ستتراوح ما بين 35 و40 درجة بالجنوب التي ستشهد رياح قوية خلال هذه الأيام ضمن تيارات جنوبية غربية سرعتها تكون ما بين 60 و80 كلم/سا، كما لا يستبعد تسرب سحب كثيفة رعدية من المملكة المغربية تكون ماطرة أحيانا بتندوف وبشارّ، يمكن أن تصعد للنعامة والبيض وقد تمتد إلى السواحل الغربية خاصة يومي الاثنين والثلاثاء مع احتمال انتقالها إلى المناطق الوسطى في انتظار تراجع ملحوظ في درجات الحرارة ابتداء من يوم الخميس حيث ستعود لمعدلها الفصلي أو تحت ذلك ناتج لتسرب هواء بارد آت من شرق أوروبا نحو السواحل الشرقية ثم الوسطى وصولا إلى المناطق الغربية بتشكل سحب قد تعطي أمطار محلية ليلة الخميس إلى الجمعة.