طلبة كلية الآداب واللغات يطالبون بفتح تحقيق في تغيير المحاضر راسبون ومقصون تحولوا إلى ناجحين في الدورة العادية بجامعة الجلفة

طالب عدد من طلبة كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة الجلفة، بضرورة تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التحقيق في ما وصفوه بالتجاوزات الحاصلة على مستوى الكلية.

وحسب ما أكده طلبة الكلية في رسالة موجهة إلى وزير التعليم العالي تحوز "الشروق" نسخة منها، فإن التلاعب طال نقاط الطلبة وذلك بتغيير علامات امتحان الطلبة بعد رسوبهم أو إقصائهم بطريقة مفضوحة، بحيث إن هناك طلبة تم إقصاؤهم ورسوبهم نتيجة غيابهم أو علاماتهم الضعيفة وتبين بعد ذلك أنهم من بين الناجحين في دورات عادية وليس حتى استدراكية، وذلك بتغيير النتائج النهائية المعلنة من خلال محاضر اللجان العلمية بطرق غير قانونية، إضافة إلى تأخر الإعلان عن نتائج امتحانات السنة الماضية، وعدم تدريس بعض المقاييس وأخرى لم يتجاوز فيها ولا طالب علامة 05/20 في تخصصات مختلفة، وعدم اكتمال الحصص في العديد من المقاييس في مختلف الأطوار، وعدم بداية أغلب حصص الأعمال التطبيقية على مستوى الكلية، فضلا عن انعدام التربصات والخرجات الميدانية.

كما تساءل أصحاب البيان عن حقيقة وجود التجهيزات المتعلقة بالأعمال التطبيقية وكذا مصير أرشيف الطلبة وخاصة الأرشيف الإلكتروني، مطالبين بضرورة فتح تحقيق عاجل في "فضيحة" تزوير نقاط الطلبة بكلية الآداب واللغات والفنون ومعاقبة المتورطين فيها، وكذا تشكيل لجنة تحقيق وزارية وأخرى أمنية من أجل الوقوف على حجم التجاوزات الحاصلة على مستوى الكلية. من جهته، أكد عميد كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة الجلفة في اتصال بـ "الشروق" أن هناك أيادي من خارج أسوار الجامعة تريد فرض منطقها بكليات الجامعة بتحريضها الطلبة على الاحتجاج وإثارة البلبلة داخل الحرم الجامعي.

وبخصوص قضية تزوير علامات الطلبة، فقد أكد أنه بعد التحقيق في القضية تبين أن هؤلاء الطلبة المشتكون حصلوا على الوثائق الخاصة بالنتائج الأولية فقط، وأن الطلبة الذين تكلموا عنهم بأنه قد تم تزوير علاماتهم، فقد تقدموا بطعون بعد الإعلان عن النتائج الأولية، وبعد دراسة الطعون تم تصحيح الأخطاء، وإعداد محضر رسمي من طرف مجلس الأساتذة بصفته المجلس الوحيد الذي يمكنه التصرف في حالة وجود أخطاء في علامات الطلبة. وأضاف محدثنا أن من بين الطلبة المشتكين من أراد الضغط على إدارة الكلية من أجل النجاح والتسجيل في الدكتوراه، دون إعداد مذكرة التخرج أو المرور حتى على الدورة الاستدراكية.. وهذا ما لا يمكن أن يحصل.