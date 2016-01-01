وصل مهاجرون، الاثنين، إلى نقطة التجمع التي حددتها السلطات لإخلاء مخيم كاليه الكبير الذي يضم آلاف اللاجئين في شمال فرنسا، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
ووصل هؤلاء الرجال والنساء حوالي الساعة السادسة (04:00 ت.غ) مع حقائبهم وأمتعتهم إلى الموقع الذي حدد ليكون مقر قيادة العملية المخصصة لنقل ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف مهاجر بحافلات إلى مراكز استقبال.
ويصطف حوالي ستين شخصاً أمام مدخل المركز، بينما ذكر مراسل لفرانس برس، إن نحو عشر شاحنات تابعة للشرطة وأخرى تقل معدات توجهت إلى مركز العمليات هذا.
وانتشرت الشرطة المسلحة حول العنبر وفي أنحاء المخيم المتسخ المؤلف من أكواخ، بعد ليلة شهدت قيام مجموعات صغيرة من المهاجرين برشق قوات الأمن بالحجارة احتجاجاً على خطط تفكيك المخيم.
وتؤكد الحكومة، إن هذه العملية الهائلة "إنسانية" ويفترض أن تسمح بإخلاء أكبر مخيم عشوائي في فرنسا ظهر قبل 18 شهراً ويأوي مهاجرين جاء معظمهم من أفغانستان والسودان وإريتريا على أمل عبور بحر المانش إلى بريطانيا.
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فرنسا تبدأ في إخلاء مخيم كاليه
وكالات - الشروق أونلاين
وصل مهاجرون، الاثنين، إلى نقطة التجمع التي حددتها السلطات لإخلاء مخيم كاليه الكبير الذي يضم آلاف اللاجئين في شمال فرنسا، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
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ووصل هؤلاء الرجال والنساء حوالي الساعة السادسة (04:00 ت.غ) مع حقائبهم وأمتعتهم إلى الموقع الذي حدد ليكون مقر قيادة العملية المخصصة لنقل ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف مهاجر بحافلات إلى مراكز استقبال.
ويصطف حوالي ستين شخصاً أمام مدخل المركز، بينما ذكر مراسل لفرانس برس، إن نحو عشر شاحنات تابعة للشرطة وأخرى تقل معدات توجهت إلى مركز العمليات هذا.
وانتشرت الشرطة المسلحة حول العنبر وفي أنحاء المخيم المتسخ المؤلف من أكواخ، بعد ليلة شهدت قيام مجموعات صغيرة من المهاجرين برشق قوات الأمن بالحجارة احتجاجاً على خطط تفكيك المخيم.
وتؤكد الحكومة، إن هذه العملية الهائلة "إنسانية" ويفترض أن تسمح بإخلاء أكبر مخيم عشوائي في فرنسا ظهر قبل 18 شهراً ويأوي مهاجرين جاء معظمهم من أفغانستان والسودان وإريتريا على أمل عبور بحر المانش إلى بريطانيا.