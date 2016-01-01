الإطاحة بعصابة استولت على 16 مليارا من شركة خاصة

برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الإثنين، محاكمة 5 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 25 و32 سنة، عن جنايتي تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية والسرقة بظرف العنف والتعدد، بعد تورطهم في سرقة أزيد من 16 مليار سنتيم من وكيل سيارات، تعرض لعملية سطو ببئر خادم، خلال تواجده على متن مركبته لإيداع أمواله بأحد البنوك، حيث استغل المتهمون فرصة توقف الحركة المرورية بعد ترصد الضحية، وحطموا زجاج السيارة بمطرقة حديدية، قبل أن يقوموا برشه بقارورة غاز مسيل للدموع، ما اضطره إلى الفرار.

وبعد فتح تحقيق من قبل مصالح الشرطة، تبين أن أحد الموظفين العاملين بالوكالة الرئيسية، كان على علم بأن رئيسه في العمل يتنقل لفروع الوكالة المتواجدة على مستوى العاصمة، لتحصيل أمواله قبل أن يتوجه إلى البنك لإيداعها دون مرافقة، وهي المعلومات التي أطلع عليها الموظف شركاءه في الجريمة، إضافة إلى مواقيت تحركاته، الأمر الذي ساعدهم على تنفيذ مخططهم، بداية من تدليس ترقيم السيارات التي استعملت في العملية لتضليل الشرطة.

واستمرت التحريات لمدة شهر، قبل أن يتم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، مع استرجاع قرابة 3 ملايير سنتيم نقدا من إجمالي المبلغ المسروق، و6 سيارات من الطراز الفخم، ودراجة نارية قام المتورطون باقتنائها بعد اقتسام حصتهم من الأموال، إضافة إلى كميات معتبرة من الأثاث المنزلي الفاخر والأدوات الكهرومنزلية التي عثر عليها بمنازل المشتبه فيهم.