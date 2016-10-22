بعد فوزه بالجائزة الكبرى بن غبريط تهنئ فارس مسابقة تحدي القراءة العربي

هنأت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مساء الاثنين، التلميذ محمد عبد الله جلول، على فوزه بالجائزة الكبرى لأولمبياد القراءة العربي بدبي، ضمن منافسات مشروع تحدي القراءة العربي.

وجاء في تهنئة للوزيرة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" هنيئا للتلميذ محمد عبد الله جلول، ممثل الجزائر، على نيله اليوم المركز الأول عربيا في مسابقة تحدي القراءة العربي بالإمارات العربية المتحدة".

ونشرت التهنئة مرفوقة بصورة لبن غبريط مع التلميذ إلى جانب سفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر يبدو أنها في استقبال سابق قبل مغادرته للمشاركة في المسابقة.

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