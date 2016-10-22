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بعد فوزه بالجائزة الكبرى
بن غبريط تهنئ فارس مسابقة تحدي القراءة العربي
هنأت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مساء الاثنين، التلميذ محمد عبد الله جلول، على فوزه بالجائزة الكبرى لأولمبياد القراءة العربي بدبي، ضمن منافسات مشروع تحدي القراءة العربي.
وجاء في تهنئة للوزيرة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" هنيئا للتلميذ محمد عبد الله جلول، ممثل الجزائر، على نيله اليوم المركز الأول عربيا في مسابقة تحدي القراءة العربي بالإمارات العربية المتحدة".
ونشرت التهنئة مرفوقة بصورة لبن غبريط مع التلميذ إلى جانب سفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر يبدو أنها في استقبال سابق قبل مغادرته للمشاركة في المسابقة.
الجزائري الحر - الجزائر2016/10/24 على 20:441
هذا التلميذ كشفكم يا الزواف ان العربية التي تكلم بها هذا الطفل تدل على ان العربية بخير ولو زرتم باقي الولايات المرتبة في الاخير لوجدتم الآلاف مثله وستظل لغتنا بخير ما دام ابنائنا يقرأون القرآن ويصلون صلواتهم الخمس وسيظل هؤلاء هم الاحسن في الجامعات والاصدق وهم اهل للثقة ..
شكرا 2016/10/24 على 20:442
شكرا على الاختيار الصائب النزيه للتلميذ بهذه الكفاءات التي شدّت الجميع
وكم نتمنى أن يكافأ بطبع تعبيره لماذا تقرأ في أذهان تلاميذ الجزائر ويضم الى موقع وزارة التربية ليكون كوسام شرف للمدرسة الجزائرية
ويكرم مع النجباء في البكالوريا هذه السنة
حراشي2016/10/24 على 20:533
مرغم أخوك لا بطل........
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/24 على 21:034
هادا يضهر للجزائريين و العالم ان برنامجكي ليس ضد العربيه كما يدعي لوبي الهمهامه و الخلاط في الجزائر
سانشيز راميريز - باتنة2016/10/24 على 21:035
أيوى كده ياوديييع
يا جزاير - راه طاب القلب2016/10/24 على 21:226
فاقد الشئ لا يعطيه
ثعالب الصحراءDZ2016/10/24 على 21:227
عندما سمعت جواب هذا الطفل النابغة اقشعر جسمي و دمعت عيناي، اللهم بارك له و احفظه و الله يرحم والديك الذين تعبوا من اجل تربيتك.
2016/10/24 على 21:328
شوف شوف رايحة ترفدو شوف !!!! ........ اطلـﭬـي الطفل نجستيه..............
salah eddine - spain2016/10/24 على 21:349
bayan yatkalam ahsan minha al 3arabiya ....hahahahah
احفر البئر قبل العطش - امريكا الشمالية2016/10/24 على 21:4010
اذا اردت ان تزرع لسنة فازرع قمحا، و اذا اردت ان تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة، اما اذا اردت ان تزرع لمئة سنة فازرع انسانا.
موظف - الجزائر2016/10/24 على 21:4511
وكأنها هي من كونته !!!!!