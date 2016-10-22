"الشروق" حضرت إطلاقه بالقاهرة الهاتف الذكي OPPO "أف1 أس".. "سيلفي" كما لم ترها من قبل

عرض المصنع الصيني للهواتف الذكية "أوبو" بالعاصمة المصرية القاهرة، آخر صيحاته التكنولوجية من خلال الهاتف "أف1 أس" الذي أطلق عليه تسمية "خبير السيلفي" Selfy Expert"، بصور سيلفي هي الأوضح والأجود في العالم من خلال كاميرا 13 ميغابيكسل، وسيكون متوفرا في السوق الجزائرية بسعر 34 ألفا و900 دينار.

في حفل إقليميي بفندق ماكسيم بالاس كامبينسكي بالمعادي بالقاهرة ضم مصر والجزائر والمغرب، أطلق مصنع الهواتف الذكية "أوبو" جديده من خلال الهاتف الذكي "أف1 أس" الذي صنف على أنه ثورة حقيقية في مجال صور الـ "سيلفي" التي تتسم بوضوح أكثر من أي صورة سيلفي.

قوة وجودة كاميرا السيلفي للوصول إلى الشباب

وقال أندي شي، مدير العلامة التجارية لـ "أوبو" في منطقة الشروق الأوسط وشمال إفريقيا، في ندوة صحفية أعقبت حفل الإطلاق، إن الشركة اعتمدت على الإبداع في تصميم هذا المنتج الجديد، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على مبدإ الترويج للهاتف عن طريق كاميرا السيلفي للوصول إلى الشباب، أي استهداف الشباب عن طريق قوة الكاميرا وجودة صورها غير المسبوقة.

وأوضح أندي شي أن "أوبو" تعمل وتعكف حاليا من أجل إطلاق مراكز لخدمات ما بعد البيع في الجزائر والمغرب ودول المنطقة، وقال في سؤال بهذا الخصوص: "نحن نهتهم كثيرا بقضية مراكز خدمات ما بعد البيع". وتابع: "ستجدون مراكز خدمات ما بعد البيع قريبا في الجزائر ودول المنطقة لأن الأمر جد مهم بالنسبة إلينا".

وعن سؤال حول مدى وجود نية لشركة "أوبو" للاستثمار في مركب صناعي بالجزائر، أوضح ذات المتحدث أن أوبو OPPO في مباحثات من أجل افتتاح مصانع في إفريقيا لكن ليس للشركة بعد مخطط خاص حول البلد الذي سيحتضن مصانع أوبو، مشيرا إلى أن المخطط سيتم الكشف عنه في حينه عند الانتهاء منه.

ويتميز هاتف أف 1 أس الجديد لـ "أوبو" بتصميم جذاب ومتوفر بلونين وردي وذهبي، تصل أبعاده إلى 15.4 سنتيمتر طولا و7.6 سنتيمتر عرضا، وسمك بـ 7.38 ميليمتر، أما الشاشة فهي بـ 5.5 بوصة.

وزود المولود الجديد لـ "أوبو" بمعالج ثماني النواة وذاكرة تخزين بـ 32 جيغا بايت ويمكن أن تصل إلى 128 جيغا، أما الذاكرة العشوائية "رام" فتصل إلى 3 جيغابايت.

ولعل أهم خاصية في الهاتف الذكي الجديد لـ "أوبو " هي الكاميرا، التي كانت محور الاستراتيجية للوصول إلى المستهلكين، خصوصا الشباب، حسب تأكيد مسؤولي الشركة، حيث يتوفر "أف 1 أس" على كاميرا أمامية بدقة تصل إلى 16 ميغابيكسل، أمام الكاميرا الخلفية أو كاميرا الـ "سيلفي" فالدقة تصل فيها إلى 13 ميغابيكسل، تتيح الحصول على صور واضحة مليئة بالتفاصيل الدقيقة وحتى في حالات الإضاءة المنخفضة يمكن الحصول على صورة جد واضحة وتنبض بالحياة على حد تعبير مسؤولي الشركة.

ويتمتع هاتف "أوبو" أف1 أس بخاصية التعرف السريع على بصمات الأصابع، حيث يمكن أن يتم فتح الهاتف في زمن قياسي لا يتعدى 0.22 ثانية، ويمكن تعيين 5 بصمات مختلفة للتطبيقات والأرقام الهاتفية وغيرها، وبطارية مدمجة غير قابلة للإزالة بـ 3075 ميغا-أومبير.

مسؤول قطاع أعمال الهواتف النقالة سكاي لي لـ "الشروق":

هواتفنا مطابقة للجيل الرابع ولا مانع في إقامة شراكة بالجزائر

قال سكاي لي، وهو نائب الرئيس والعضو المنتدب لقطاع الهواتف النقالة بشركة "أوبو"، لـ "الشروق"، إن جميع الهواتف التي ستسوق إلى المستهلك الجزائري، تتوافق وتقنية الجيل الرابع التي أطلقتها الجزائر منذ أسابيع، وعبر عن قدرة الشركة على المنافسة في السوق الجزائرية. وذكر سكاي لي، في رد على سؤال لـ "الشروق"، أن "أوبو" تحولت من تقنية الجيل الثاني إلى الجيل الرابع ولذلك فكل الهواتف تتوافق وتدعم تقنية الجيل الرابع وحتى منتج اليوم وهو "أف 1 أس" الذي سيسوق في الجزائر، فهو يدعم ويتوافق مع تقنية الجيل الرابع.

وأضاف المتحدث أن شركته اهتمت بعنصر الإبداع وكذلك المنتجات الفاخرة والمتوسطة في تشكيلة منتجات "أوبو" فهي تدعم وتتوافق مع تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال، موضحا أن المستهلكين في الجزائر ومصر يحبون الكاميرا ذات الدقة العالية، وهذا ما ركزنا عليه في هذا المنتج والكاميرا توفر صورة أقرب إلى الطبيعة وتنبض بالحياة والتصميم الخارجي اهتممنا به أيضا.

وووفق ذات المتحدث، فإن أوبو تضع نصب أعينها إطلاق خدمة ما بعد البيع في السوق الجزائرية، ومؤخرا قمنا بفتح مراكز لخدمة ما بعد البيع.

وعن سؤال حول نية الشركة في إقامة شراكة صناعية في الجزائر أوضح سكاي لي أن أوبو تفكر حاليا في حصتها التسويقية عالميا وإقليميا بما فيها الجزائر، لكن لا مانع للشركة من عقد شراكة في الجزائر. وأوضح: "أوبو تفكر في ذلك مليا وبصورة جدية".

وتحدث سكاي لي بلغة الواثق بخصوص قدرة أوبو على المنافسة في السوق الجزائرية التي تشهد سباقا محموما بين مختلف منتجي الهواتف الذكية العالميين، وكسب حصص جديدة بها، فضلا عن الاستثمار في الموارد البشرية بالجزائر ودول المنطقة.