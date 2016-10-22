اندلعت مواجهات دامية وعنيفة، بالمنطقة الجنوبية، لولاية خنشلة، بصحراء النمامشة، بين مجموعتين من المواطنين، الأولى من ولاية الوادي، والثانية من منطقة زوي بخنشلة، الثلاثاء، بعد تجدد النزاع حول المعالم الحدودية، حيث تحدثت مصادر من عين المكان، عن سقوط جرحى من الطرفين، لاسيما بعد استعمال أسلحة نارية، حيث سمعت طلقات نارية، منذ اندلاع المواجهات بين الطرفين.
وذكرت أمس مصادر "الشروق" أن المواجهات، كانت قد اندلعت، بعد حلول لجنة مشتركة بين ولايتي الوادي وخنشلة، في محاولة لرسم الحدود بين المنطقتين، بناء على أمر من وزارة الداخلية، حيث وصلت قوات من فرق الدرك الوطني إلى عين المكان، ما حال دون احتكاك الفلاحين بأعضاء اللجنة، ليغادروا قبل الظهر المكان.
وشهدت المنطقة بعدها وصول مجموعات كبيرة من سكان خنشلة والوادي، إلى المنطقة الحدودية محل النزاع، قبل أن تندلع مواجهات بينهما نتيجة الاستفزازات، انتهت باستعمال الأسلحة النارية، وسقوط جرحى. ودخلت سلطات الولايتين في حالة طوارئ قصوى، وسارعت قوات الأمن إلى عين المكان لمراقبة الوضع وتطويق المنطقة.
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جرحى في تجدد مواجهات "مسلحة" بين فلاحي الوادي وخنشلة
م. طارق
اندلعت مواجهات دامية وعنيفة، بالمنطقة الجنوبية، لولاية خنشلة، بصحراء النمامشة، بين مجموعتين من المواطنين، الأولى من ولاية الوادي، والثانية من منطقة زوي بخنشلة، الثلاثاء، بعد تجدد النزاع حول المعالم الحدودية، حيث تحدثت مصادر من عين المكان، عن سقوط جرحى من الطرفين، لاسيما بعد استعمال أسلحة نارية، حيث سمعت طلقات نارية، منذ اندلاع المواجهات بين الطرفين.
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وذكرت أمس مصادر "الشروق" أن المواجهات، كانت قد اندلعت، بعد حلول لجنة مشتركة بين ولايتي الوادي وخنشلة، في محاولة لرسم الحدود بين المنطقتين، بناء على أمر من وزارة الداخلية، حيث وصلت قوات من فرق الدرك الوطني إلى عين المكان، ما حال دون احتكاك الفلاحين بأعضاء اللجنة، ليغادروا قبل الظهر المكان.
وشهدت المنطقة بعدها وصول مجموعات كبيرة من سكان خنشلة والوادي، إلى المنطقة الحدودية محل النزاع، قبل أن تندلع مواجهات بينهما نتيجة الاستفزازات، انتهت باستعمال الأسلحة النارية، وسقوط جرحى. ودخلت سلطات الولايتين في حالة طوارئ قصوى، وسارعت قوات الأمن إلى عين المكان لمراقبة الوضع وتطويق المنطقة.