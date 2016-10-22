احتفظ بطاقم التسيير السويسري مجمع معزوز يشتري المركز التجاري لباب الزوار

أبرم رجل الأعمال، أحمد معزوز، الخميس، صفقة لشراء أسهم المركز التجاري لباب الزوار بالعاصمة، وكذا المركز التجاري الواقع بالسانية في وهران، الذي سيدخل الخدمة في غضون 15 شهرا المقبلة.

وتشرف شركة المراكز التجارية الجزائرية واستثمار سويسري، على المركزين التجاريين، حيث تحوز "فالارتيس دارسي" السويسرية عبر الشركة المسيرة 74 في المائة من الحصص مقابل 26 في المائة لـ "جيلمولي" وقدرت قيمة استثمار مركز الجزائر بـ 7.2 مليار دينار.

وذكر مصادر إعلامية، أن رئيس "مجمع معزوز" المالك الجديد للمركز التجاري لباب الزوار، قد قرر الاحتفاظ بالطاقم الإداري السويسري لضمان التسيير العصري للمركز.

وافتتح المركز التجاري لباب الزوار في أوت 2010 ويتربع على مساحة مغطاة بـ 100 ألف متر مربع منها 7000 متر مربع للمساحة التجارية "اونو" ليسعد ربراب وأكثر من 1000 محل وعلامة ويسجل عدد زيارات يفوق 8 ملايين سنويا و أضحى المركز وفقا للاتفاقية الموقعة ملكية كاملة لمجمع معزوز.

وينص الاتفاق الموقع أيضا على امتلاك مجمع معزوز لمركز السانية بوهران المرتقب تسليمه بداية 2018.

ويعد المركز الاستثمار الأجنبي الوحيد في الجزائر في مجال المساحات التجارية الكبرى في انتظار تجسيد مشروع مجمع "تراست" بباب الزوار والذي اسند تسييره لماريوت الأمريكية فيما يسير المركز التجاري من قبل مجموعة أمريكية متخصصة في 2018.

وتعرف مجموعة "فالارتيس" السويسرية بمراكزها بموسكو وسانت بيترسبورغ، بينما يركز "جيلمولي" نشاطاته في سويسرا منها مركز "لابراي" بجنيف.

ويمتلك رجل الأعمال أحمد معزوز، مصنع "نقاوس" للعصائر بعد شرائه من شركة "ترافل"، حيث حقق نسبة نمو فاقت 6000 بالمائة برقم أعمال وصل إلى 20 مليار دينار سنويا، بعد أن كان لا يتجاوز 400 مليون دينار سنويا، كما سبق لرجل الأعمال، أن اقتنى شركة "أفال" الممثلة لعلامة "ابيكو" الجزائر، حيث ينتظر أن تشرع الشركة الجديدة ابيكو الجزائر بتركيب السيارات النفعية.

وينشط مجمع معزوز في نشاطات مختلفة منها تسويق السيارات السياحية والنفعية، والصناعات الغذائية عبر وحدة لتكرير السكر.