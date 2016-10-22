أردوغان: الحملة التركية في سوريا ستستهدف منبج والرقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ستستهدف مدينة منبج التي حررتها في الآونة الأخيرة قوات يتقدمها الأكراد من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما ستستهدف معقل التنظيم في مدينة الرقة.

وبدأت قوات من المعارضة السورية مدعومة بطائرات ودبابات ومدفعية تركية عملية "درع الفرات" في أوت لدفع التنظيم المتشدد وقوات مسلحة كردية بعيداً عن المنطقة الحدودية في شمال سوريا.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة وأذيعت على الهواء، إنه أطلع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بخططه خلال محادثة هاتفية، يوم الأربعاء. وأضاف أن العملية ستستهدف بلدة الباب قبل أن تستهدف منبج والرقة.

وغضبت تركيا من دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية في حربها على تنظيم "داعش" في سوريا. وتعتبر أنقرة تلك الوحدات قوة معادية لها ترتبط بصلات قوية مع مسلحين أكراد يقاتلون في جنوب شرق تركيا.

وقال قائد كبير بالجيش الأمريكي، يوم الأربعاء، إن مقاتلي وحدات حماية الشعب سيكونون ضمن القوة المكلفة بعزل الرقة. وتوقع مسؤولون أمريكيون، أن تسيطر قوات عربية وليست كردية على المدينة.

وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق لقناة "تي آر تي" الرسمية، يوم الخميس، إن تركيا طلبت من الولايات المتحدة عدم السماح لوحدات حماية الشعب الكردية بدخول الرقة، قائلة إن بإمكانها توفير الدعم العسكري اللازم للسيطرة على المدينة.

وقال أردوغان كذلك، إن منطقة سنجار العراقية إلى الغرب من الموصل في سبيلها لأن تصبح قاعدة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني وإن تركيا لن تسمح بهذا.