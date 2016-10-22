قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ستستهدف مدينة منبج التي حررتها في الآونة الأخيرة قوات يتقدمها الأكراد من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما ستستهدف معقل التنظيم في مدينة الرقة.
وبدأت قوات من المعارضة السورية مدعومة بطائرات ودبابات ومدفعية تركية عملية "درع الفرات" في أوت لدفع التنظيم المتشدد وقوات مسلحة كردية بعيداً عن المنطقة الحدودية في شمال سوريا.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة وأذيعت على الهواء، إنه أطلع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بخططه خلال محادثة هاتفية، يوم الأربعاء. وأضاف أن العملية ستستهدف بلدة الباب قبل أن تستهدف منبج والرقة.
وغضبت تركيا من دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية في حربها على تنظيم "داعش" في سوريا. وتعتبر أنقرة تلك الوحدات قوة معادية لها ترتبط بصلات قوية مع مسلحين أكراد يقاتلون في جنوب شرق تركيا.
وقال قائد كبير بالجيش الأمريكي، يوم الأربعاء، إن مقاتلي وحدات حماية الشعب سيكونون ضمن القوة المكلفة بعزل الرقة. وتوقع مسؤولون أمريكيون، أن تسيطر قوات عربية وليست كردية على المدينة.
وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق لقناة "تي آر تي" الرسمية، يوم الخميس، إن تركيا طلبت من الولايات المتحدة عدم السماح لوحدات حماية الشعب الكردية بدخول الرقة، قائلة إن بإمكانها توفير الدعم العسكري اللازم للسيطرة على المدينة.
وقال أردوغان كذلك، إن منطقة سنجار العراقية إلى الغرب من الموصل في سبيلها لأن تصبح قاعدة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني وإن تركيا لن تسمح بهذا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1ابنة أخت قائد فلسطيني تدافع عن "إسرائيل"
2ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهذا موقفه من المستوطنات؟!
3التايمز: ملايين يتضورون جوعاً في حرب اليمن المنسية
4هزات ارتدادية بعد زلزال أحدث أضراراً جسيمة في إيطاليا
5إغلاق مركز لجوء مشبوه في الدنمارك على خلفية اعتداءات جنسية
Français English
الرأي
عمار يزلي
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن!
محمد سليم قلالة
المواطن.. عمقُنا الاستراتيجي الحقيقي
محمد الهادي الحسني
في القرارة
عبد الرزاق قسوم
لغتنا الجميلة... ولغاتهم الهجينة
جمال لعلامي
الوظيفة... محتال!
رشيد ولدبوسيافة
محمد جلّود ومأساة المدرسة!
أبو بكر خالد سعد الله
كَعْبتُنا باريس... عدا في مجال العلم!!
حبيب راشدين
جبهة التحرير باقية وتتبدل
صالح عوض
محكمة عنصرية
جمال لعلامي
طمّاعون رحّل بالشكارة!
الفيديو
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
خلية الشاي.. مبادرة تعكس تكافل المجتمع الصحراوي
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
أردوغان: الحملة التركية في سوريا ستستهدف منبج والرقة
رويترز - الشروق أونلاين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ستستهدف مدينة منبج التي حررتها في الآونة الأخيرة قوات يتقدمها الأكراد من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما ستستهدف معقل التنظيم في مدينة الرقة.
تغطيات ذات صلة
هيلاري كلينتون تحتفل بعيد ميلادها على متن الطائرة
ترودو: بمجرد وصول اللاجئين مطارات كندا يصبحوا مواطنين
أردوغان: الحملة التركية في سوريا ستستهدف منبج والرقة
ابنة أخت قائد فلسطيني تدافع عن "إسرائيل"
مقتل خمسة من تنظيم القاعدة في غارة أمريكية في اليمن
وبدأت قوات من المعارضة السورية مدعومة بطائرات ودبابات ومدفعية تركية عملية "درع الفرات" في أوت لدفع التنظيم المتشدد وقوات مسلحة كردية بعيداً عن المنطقة الحدودية في شمال سوريا.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة وأذيعت على الهواء، إنه أطلع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بخططه خلال محادثة هاتفية، يوم الأربعاء. وأضاف أن العملية ستستهدف بلدة الباب قبل أن تستهدف منبج والرقة.
وغضبت تركيا من دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية في حربها على تنظيم "داعش" في سوريا. وتعتبر أنقرة تلك الوحدات قوة معادية لها ترتبط بصلات قوية مع مسلحين أكراد يقاتلون في جنوب شرق تركيا.
وقال قائد كبير بالجيش الأمريكي، يوم الأربعاء، إن مقاتلي وحدات حماية الشعب سيكونون ضمن القوة المكلفة بعزل الرقة. وتوقع مسؤولون أمريكيون، أن تسيطر قوات عربية وليست كردية على المدينة.
وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق لقناة "تي آر تي" الرسمية، يوم الخميس، إن تركيا طلبت من الولايات المتحدة عدم السماح لوحدات حماية الشعب الكردية بدخول الرقة، قائلة إن بإمكانها توفير الدعم العسكري اللازم للسيطرة على المدينة.
وقال أردوغان كذلك، إن منطقة سنجار العراقية إلى الغرب من الموصل في سبيلها لأن تصبح قاعدة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني وإن تركيا لن تسمح بهذا.