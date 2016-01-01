المكان مغلق بقرار ولائي تحرير أربع جامعيات تم تحويلهن إلى ملهى بتبسة

تمكن عناصر الأمن بتبسة، الأحد، من تحرير 4 طالبات جامعيات، تم تحويلهن بالقوة، والاعتداء عليهن بأحد الملاهي الليلية المغلقة بقرار ولائي.

حيثيات القضية التي شكلت اهتمام الرأي العام المحلي، ومختلف الإقامات الجامعية، تتمثل في كون الطالبات الأربع كن في نزهة عادية مع مجموعة من الطلبة من زملائهم، ثم دخلوا مرآبا غير مستغل، فهاجمهم 5 أشخاص، ففر الطلبة الذكور، ووقعت الطالبات في قبضة المهاجمين، وتم تحويلهن على متن سيارتين، تتراوح أعمار الجناة ما بين 24 و29 سنة، حيث تم تحويلهن باتجاه طريق الكويف، ولما وصلوا الحاجز الثابت لعناصر الشرطة، تمكنت الفتيات من الاستغاثة من خلال مطالبة عناصر الشرطة بتوقيف السيارتين، ولكن الجناة فروا من قبضة الأمن، حيث تم نقل ثلاث طالبات إلى ملهى ليلي وهناك تم توقيف الجناة، في حين تمكنت السيارة الثانية من الفرار وعلى متنها طالبة وشخصان.

وبعد تدعيم قوات الأمن بعناصر من مكافحة الإجرام، وفرقة البحث والتحري، عثر على الطالبات والمجموعة التي قامت بعملية التحويل، أين تم تحريرهن، وتحويل كل الأطراف إلى مقر الأمن، ليتم بعدها العثور على الفتاة الرابعة، التي تم إرجاعها من طرف الشابين إلى الجامعة، وتم توقيفهما بالطريق العام، وقد عثر لدى أفراد المجموعة على كميات معتبرة من الخمور، والأسلحة البيضاء. وتتمة لإجراءات التحقيق، تم إعداد ملف قضائي، حيث وجهت إلى المتهمين الـ 5 تهم تكوين جمعية أشرار، والتحويل، والحجز دون إذن من السلطات المؤهلة قانونا.