حادثة تعليق وضرب مواطن ببجاية الشرطة: تدخلنا أنقذ الضحية من الموت

قالت المديرية العامة للأمن الوطني الثلاثاء، أن تدخل عناصر الشرطة حال دون مقتل الشخص قام مواطنون أمس الاثنين، بضربه وتعليقه بالسوق الأسبوعي الكائن بمنطقة بوييزان التابعة لبلدية أقبو بولاية بجاية بتهمة السرقة.

وأكد بيان لمديرية الأمن "تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية بجاية يوم الاثنين 31 أكتوبر 2016 في حدود الساعة التاسعة (09:00) صباحا بالمكان المسمى سوق الجملة لمدينة أقبو ولاية بجاية من إنقاذ مواطن (م.ص) في الثالث والأربعون (43) من عمره تعرض لإعتداء من طرف مجهولين كاد يودي بحياته".

وأوضح "التدخل السريع والاحترافي لمصالح الشرطة بعد معاينة وضع الضحية التي كانت في حالة حرجة جدا، كان جسد هذا الشخص مبللا بمادة قابلة للاشتعال ومقيد الأطراف مما تطلب إجراءات خاصة للتدخل تتناسب مع هذه الوضعية المعقدة لحماية حياته من الهلاك، لينقل بعدها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى أقبو وهو يخضع حاليا للعلاج والعناية الطبية".

ووفق المصالح الشرطة فإن "التحقيق مفتوح في القضية".

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وكانت صور وأشرطة فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت شخص يقول مواطنون أنه سارق تم توقيفه بالسوق الأسبوعي للمواشي الكائن بمنطقة بوييزان التابعة لبلدية أقبو بولاية بجاية.

ولاقت الحادثة موجة استهجان نظرا لهمجيتها لدى البعض، فيما قال آخرون أنها درس لممتهني السرقة.

وتم تعليق هذا الشخص في جدار السوق قبل أن يتعرض إلى الضرب المبرح عبر مختلف أنحاء جسمه ليتداول بعض المواطنين على ضربه.

ووفق مراسل الشروق فقد تجمع المئات من المواطنين بعين المكان وكأنهم يحضرون محاكمة شعبية، قبل أن يتم الاتصال بالشرطة التي حضرت بسرعة البرق إلى عين المكان.

وأوضح أن المعتدين على السارق قد رفضوا تسليمه للشرطة من أجل محاكمته في إطار القانون، حيث وجد رجال الأمن صعوبات جمة لتخليص السارق من قبضة المعتدين عليه.