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حادثة تعليق وضرب مواطن ببجاية
الشرطة: تدخلنا أنقذ الضحية من الموت
قالت المديرية العامة للأمن الوطني الثلاثاء، أن تدخل عناصر الشرطة حال دون مقتل الشخص قام مواطنون أمس الاثنين، بضربه وتعليقه بالسوق الأسبوعي الكائن بمنطقة بوييزان التابعة لبلدية أقبو بولاية بجاية بتهمة السرقة.
وأكد بيان لمديرية الأمن "تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية بجاية يوم الاثنين 31 أكتوبر 2016 في حدود الساعة التاسعة (09:00) صباحا بالمكان المسمى سوق الجملة لمدينة أقبو ولاية بجاية من إنقاذ مواطن (م.ص) في الثالث والأربعون (43) من عمره تعرض لإعتداء من طرف مجهولين كاد يودي بحياته".
وأوضح "التدخل السريع والاحترافي لمصالح الشرطة بعد معاينة وضع الضحية التي كانت في حالة حرجة جدا، كان جسد هذا الشخص مبللا بمادة قابلة للاشتعال ومقيد الأطراف مما تطلب إجراءات خاصة للتدخل تتناسب مع هذه الوضعية المعقدة لحماية حياته من الهلاك، لينقل بعدها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى أقبو وهو يخضع حاليا للعلاج والعناية الطبية".
ووفق المصالح الشرطة فإن "التحقيق مفتوح في القضية".
وكانت صور وأشرطة فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت شخص يقول مواطنون أنه سارق تم توقيفه بالسوق الأسبوعي للمواشي الكائن بمنطقة بوييزان التابعة لبلدية أقبو بولاية بجاية.
ولاقت الحادثة موجة استهجان نظرا لهمجيتها لدى البعض، فيما قال آخرون أنها درس لممتهني السرقة.
وتم تعليق هذا الشخص في جدار السوق قبل أن يتعرض إلى الضرب المبرح عبر مختلف أنحاء جسمه ليتداول بعض المواطنين على ضربه.
ووفق مراسل الشروق فقد تجمع المئات من المواطنين بعين المكان وكأنهم يحضرون محاكمة شعبية، قبل أن يتم الاتصال بالشرطة التي حضرت بسرعة البرق إلى عين المكان.
وأوضح أن المعتدين على السارق قد رفضوا تسليمه للشرطة من أجل محاكمته في إطار القانون، حيث وجد رجال الأمن صعوبات جمة لتخليص السارق من قبضة المعتدين عليه.
SoloDZ2016/11/01 على 20:481
العنصرية والجهل والغباء التخلف والجبن تقطر من هذا التصرف الهمجي لان السارق ليس من المنطقة ابرحوه ضربا وصلبوه وكادوا يقتلوه وكأن شباب تلك المنطقة لا يسرقون ولم يفعلوا ذلك ابدا فلماذا يعامل الذي هو ليس من المنطقة بجنون هستيري فقط لانه حاولة سرقة شيء ما ولا يعامل ابن المنطقة بمثل تلك الوحشية رغم ان السرقة منتشرة في كل مكان ثم ولماذا لا يحاسبون السراق الحقيقيين الذين يجلسون خلف المكاتب بالبلديات والدوائر وغيرهما فهذه هي العنصرية وهذا هو الجبن وهذا هو التخلف ثم يجي بوجعران ويقولك نحن اكثر وعيا وتحضرا
AZIZ - ALGER2016/11/01 على 21:002
تحية لسكان بجاية لمعاقبة هذا السارق فلا رحمة مع السراق .خاصة في هذا الظرف الذي عجزت فيه السلطات عن حماية المواطنين من الآفات الاجتماعية المتعددة .تدخل الشرطة كان قانونيا فقط المطلوب منهم عدم متابعة هؤلاء المواطنين قضائيا وليعلموا انه بامكان وباستطاعة هؤلاء رفع الدعوة ضدهم لانهم لم يقوموا بواجبهم في حمايتهم
ايوب2016/11/01 على 21:013
عتدما يخطف الاطفال لا تتدخلون و عندما بقبض على سارقمنتن معفن تنفرون ، و الله نستغرف بناس بجاية فحولة و عندهم الحق عندما طردو الدرك من منطقتهم ذات مرة و انتم تريدون ان يفعلوها معكم يا شرطة مع القوي ، كون غير قتلوه شر قتلةو هذا هوالقصاص الذي امرنا الله به مع المجرمين و السراق من اعلى مسؤول الى ابسط مواطن ،الم يقل رسول لله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ،و هو سيدالبشر و حبيب الله ، فاعتبروا يا اولي الالباب يا مسؤولين الا تخافون الله و لا تطبقون شرعه .
brayji de lille - France2016/11/01 على 21:064
Bravo
زيغود يوسف - الشمال القسنطيني2016/11/01 على 21:085
السلام عليكم: قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أُولي الالباب لعلكم تتقون. هدا هو الحل المواطنين ليس لهم الحق في ضربه،و كدالك الشرطة و العدالة احكامها رحيمة لدلك تجدهم يدخلون السجن لا يتوبوا، و لما يخرجون يستمرون في افعالهم لهدا نحن مجبرون على تحمل هدا الظلم وهؤلاء المرتزقة حتى يفرج الله
2016/11/01 على 21:156
على حساب ما رانا نشوفو المحاكم انتاع الدولة....... هذي هي المحكمة الشرعية و الحقيقية ... و شوف اذاكاش واحد زاد عاودها في اقبو......
2016/11/01 على 21:157
__/ يعذبون انفسهم بايديهم سبحان الله مغير الاحوال بالامس منعوا الشرطة والدرك من ضرب السراق واليوم اصبحوا هم من يعذبوهم ويتفننون في تعذيبهم وقصة المجرم الذي قتل عن طريق الخطأ بتيزي وزو واحرق من اجله العباد والبلاد خير دليل