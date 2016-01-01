أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" الثلاثاء، أن مجموعة قراصنة الكومبيوتر قد استهدفت أجهزة تعمل بنظام التشغيل "ويندوز" وبرنامج "أدوبي فلاش" الذي تنتجه شركة "أدوبي سيستمز"، في انتظار سد الثغرة الامنية من طرف الشركة الام التي ستعلن هذه الايام عن نسخة محدثة، باعتبار أن مستخدمي نظام التسغيل "ويندوز 10" غير معرضين للإختراق حسب تيري موريسون رئيس قطاع "ويندوز" في مايكروسوفت .
وكانت مجموعة "تحليل التهديدات" التابعة لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية "غوغل" قد كشفت الاثنين عملية الاختراق التي تمت على يد مجموعة قراصنة أطلقت عليها "مايكروسوفت" اسم "ستورنتيوم".
واعتمد الهجوم الذي استهدف السيطرة على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالمستخدمين على ما يسمى "ثغرات اليوم صفر" أو الثغرات الأمنية التي لا تعرفها الشركات المطورة للتطبيقات، وبالتالي لا توجد حماية أمنية لها في الوقت الراهن.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن مجموعة القرصنة "ستورنتيوم" تهاجم عادة شبكات الكومبيوتر الخاصة بالمؤسسات الحكومية والمؤسسات الدبلوماسية والمؤسسات العسكرية إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص مثل الشركات العسكرية ومعاهد الأبحاث الخاصة.
وذكرت"غوغل" في السابق أنها قد أبلغت شركتي "مايكروسوفت" و"أدوبي سيستمز" بعملية الاختراق يوم 21 أكتوبر الماضي، وقد أصدرت "أدوبي" نسخة محدثة من برنامج "أدوبي فلاش" بعد ذلك بخمسة أيام، في حين بقى نظام التشغيل "ويندوز" دون تحديث.
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قراصنة "ستورنتيوم" تخترق نظام "ويندوز" وبرنامج"أدوبي فلاش"
الشروق أونلاين/ وكالات
أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" الثلاثاء، أن مجموعة قراصنة الكومبيوتر قد استهدفت أجهزة تعمل بنظام التشغيل "ويندوز" وبرنامج "أدوبي فلاش" الذي تنتجه شركة "أدوبي سيستمز"، في انتظار سد الثغرة الامنية من طرف الشركة الام التي ستعلن هذه الايام عن نسخة محدثة، باعتبار أن مستخدمي نظام التسغيل "ويندوز 10" غير معرضين للإختراق حسب تيري موريسون رئيس قطاع "ويندوز" في مايكروسوفت .
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وكانت مجموعة "تحليل التهديدات" التابعة لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية "غوغل" قد كشفت الاثنين عملية الاختراق التي تمت على يد مجموعة قراصنة أطلقت عليها "مايكروسوفت" اسم "ستورنتيوم".
واعتمد الهجوم الذي استهدف السيطرة على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالمستخدمين على ما يسمى "ثغرات اليوم صفر" أو الثغرات الأمنية التي لا تعرفها الشركات المطورة للتطبيقات، وبالتالي لا توجد حماية أمنية لها في الوقت الراهن.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن مجموعة القرصنة "ستورنتيوم" تهاجم عادة شبكات الكومبيوتر الخاصة بالمؤسسات الحكومية والمؤسسات الدبلوماسية والمؤسسات العسكرية إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص مثل الشركات العسكرية ومعاهد الأبحاث الخاصة.
وذكرت"غوغل" في السابق أنها قد أبلغت شركتي "مايكروسوفت" و"أدوبي سيستمز" بعملية الاختراق يوم 21 أكتوبر الماضي، وقد أصدرت "أدوبي" نسخة محدثة من برنامج "أدوبي فلاش" بعد ذلك بخمسة أيام، في حين بقى نظام التشغيل "ويندوز" دون تحديث.