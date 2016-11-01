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إيمانويل ماركون يركب موجة تمجيد الإستعمار
مرشح للرئاسة الفرنسية: صدّرنا الحضارة للجزائر
أدعى إيمانويل ماركون، وزير الاقتصاد الفرنسي السابق ومرشح انتخابات الرئاسة القادمة، أن استعمار بلاده للجزائر جلب لها الحضارة.
وقال ماركون في حوار مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، بشان نظرته لتاريخ بلاده "في الجزائر كان هناك تعذيب، ولكن أيضا ظهور دولة وثروات وطبقات متوسطة، هذه حقيقة الاستعمار لقد كانت هناك عناصر للتحضر وأخرى للوحشية".
وشغل ماركون منصب وزير الاقتصاد الفرنسي في حكومة مانويل فالس، قبل أن يستقيل لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في أفريل القادم، بعد إظهار استطلاعات للرأي تزايد شعبيته ليؤسس حزبا سياسيا جديدا بعد انسحابه من الحزب الاشتراكي.
وجاءت تصريحات هذا السياسي الفرنسي الشاب، تجسيدا لقانون 23 فيفري 2005 المشهور والذي مجد الاستعمار الفرنسي للجزائر .
وتعد هذه الخرجة من ماركون، بمثابة خطاب آخر لتمجيد الفترة الاستعمارية لدى مرشحي الرئاسة الفرنسية، الذين خلت خطاباتهم ووعودهم الانتخابية من أي نية للاعتذار عن جرائم الاستعمار .
ويعد فرانسوا فيون المرشح الأبرز لليمين، من أهم المدافعين عن إيجابيات المرحلة الإستعمارية، حيث قال في عدة تصريحات أن الإستعمار أسس لمشاركة الثقافة الفرنسية مع شعوب أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية.
العباسي - الجزائر ارض الله2016/11/23 على 21:111
نعم حضارت العنصريه و الاباده الجماعيه و التشريد و التعديب و الاحتقار الله يلعن لما يحشم
SoloDZ - الفاتح نوفمبر يوم عالمي سنوي لتجريم الاستعمار ان كنتم رجال 2016/11/23 على 21:252
ازاحة نصف مدينة الجزائر التي كانت اجمل وارقى مدينة متوسطية وشيدت مكانها بنايات فرنسية رديئة هذا ليس تحضرا بل عقدة نقص نفسية من الفرق بين العصرنة والحداثة التي كانت تتميز بها الجزائر في اطار مبادئها وباريس التائهة في الفقر والتخلف رغم هندسة بنايتها وهذا مجرد مثال والامثلة كثيرة مثل ان تهجم على بلد يطعمك من طعامه في وقت كنت انت تأكل الفأران هذا ليس تحضر هذه هستيرية جنونية ناتجة عن جوع ممزوج بالكلب اما عن الجرائم الانسانية والمجازر الدموية فهذه هي داعش الحقيقية داعش الدولة وليس داعش الشباب الطائش
2016/11/23 على 22:24
يعني انت في رايك لقرابة انتاوع لكاصبة خير من شارع العربي بن مهيدي و شارع شقيفارا و زيد وزيد؟؟؟؟؟
Solo2016/11/23 على 22:41
تعليقي لا يشمل الحركى وابناءهم وهو موجه لاسيادهم الفرنسيس فقط
Abdelkrim - Algerie2016/11/23 على 21:303
CE QUI EST ETTONAN?T C'EST PAS UN FRANCAIS LORSQU'IL PARLE DE SON PAY QUI LE QUALIFIE DE EXPORATATEUR DE DEMOCRATIE ET DE BIEN POUR LES PAY S COLONISER. MAIS CE QUI EST DECEVANT LOSQUE ON LIE DANS NOS LIVRES SCOLAIRES DE L'ALGERIE INDEPENDANTE ET SOUVERAINE ET ON DONNE UN EXEMPLE SUR LA DEMOCRATIE ET D'UN VOTE D'AUDETE D'UN PAY COLONISATEUR QUI A TORTURER, DECAPITER BRULER VIOLER PILLER , VOLER PENDANT PRESQUE UN SIECLE ET DEMI UN PEUPLE AFAMER TERRORISER HUMILIER SANS DEFENSE LIVRER A LUI MEME
sweden - Sweden2016/11/23 على 21:304
Salame alikome
À chaque fois, vient un connard francais pour nous dire qu'eux ont transeferé la civilisation aux autres pays y comprisl'Algérie
Petit Marcon Emanuel, tu dois apprendre l'histoire de tes historiens
Quelle civilisation mon petit marcon emanuel?
la classe moyenne que vous avez souligné est pour les francais
mais pas pour les Algériens
enseigne-toi mon petit marcon emanuel
2016/11/23 على 21:335
كان هناك تعذيب ...!!؟ ما علاقة الحضارة بالتعذيب !؟ حتى لا نسأل عن ملايين الشهداء و المصدومين و الأيتام و المشردين و المهّجرين و المعاقين و ...
بلقاسم - الجزائر2016/11/23 على 21:336
بكلامه هذا وتمجده للاستعمار....يمهد للاستيلاء على الحكم واستعمار فرانسا...........أما كلامه .....صدرنا الحضارة للجزائر......فقد نسي على أننا كنا نصدر القمح إلى فرانسا.......ويبدو لي أن قمحنا كان قبل حضارته....
نوري - Kikif2016/11/23 على 21:337
طبعا صدرتوا لنا الكلاب المسعورة كأمثالك و صدرتوا لنا النفاق يا كلاب للأسف لا يوجد من يرد عليك لأننا فعلا مازلنا مستعمريين لا يوجد عندنا حكام رجال لا يخافون في الله لومة لائم لهذا تتجرأ و تتكلم يا حقير بل عندنا المتحكمون فينا من أولادكم الدين فعلا صدرتوموهم و مازالو يتكلمون لغتكم و يتبعون تقافتكم اللهم أرنا في الفرنسيين و فرنسا عجائب قدرتك و ولي بلادنا خيارها من الرجال المخلصين يا رب
مراد - كافر يعلم الحضارة لمسلم ???2016/11/23 على 21:358
قل له إن من علمك الكتابة و القراءة هم أسيادك العرب ونحن منهم وإدا غاب عليك فإن تلك الأرقام على يمين الكيبورد الذي تكتب عليه هي أرقام عربية أنتقلت من بجاية الجزائرية لأوروبا على يد بونيفاسيو وهذه هي الحضارة ؛نهار كان جدنا سانت أوغسطين وسان سيبريان يتفلسفان في علم اللاهوث في حضرة الأباطرة الرومان كان أجداده لا يعرفون حتى الكتابة ولا القراءة ؛مع العلم أن اللغة الفرنسية أخترعها اللغويين في القرن 18 ؛لم يبقى إلا فرنسي حاشى خلق ربي يعلمنا حضارة ؛تعلم بعد تغسل جيوبك فهم مصننين يا غجر من بعد تكلم عن
m - HOLLANDA2016/11/23 على 21:359
الجزائر دولة متحضرة من عهد العثمانين والاستعمار يا وحد الكلب المتحضر برداء العنصورية والنازية والوحشية خليها عندك كل الشعب الفرنسي الحقد مليلهم قلوبهم لان جيش التحرير حطم اكبر جيش عنصري نازي واخرجتم بالعصى والشعب الدي تقولون انه غير متحضر برهن جدارته في التصدي لكم ببنادق صيد وحتي اسلحة من عهد العثمانين ياكلاب سننتقم لشهدائنا حينما ياتي يومكم .
حكيم2016/11/23 على 21:3710
المانيا وهتلر ايضا صدرت لكم الحضارة وعن اي حضارة تتكلم حضارة التعذيب والقتل الجماعي
صادق - الجزائر2016/11/23 على 21:3811
يوم احتلال الجزائر..كانت هنا حضارة وثقافة إسلامية عظيمة وكانت نسبة الامية تقارب الصفر ،مع وفرة في المنتجات حتى كانت اوربا سوقا للقمح الجزائري...حتى جاء هؤلاء الهمج شذاذ الآفاق فأهلكوا الحرث والنسل واستعبدوا الحر وأذلوا الكريم وجعلوا تافه القوم "قايد" وأرعن الناس" باشا " وطمسوا هوية المسلم وساعدهم في ذلك تآمر بني جلدتنا طمعا في المكسب ، وتحررت الارض بفضل الشرفاء ولله الحمد والمنة ،لكن لايزال ينقصنا الكثير من الاستقلال ،استقلال تام يمكننا من إخراس هذا الإمعة التافه وغيره ويحسب لكلامه الحساب.
مراد - كافر يعلم الحضارة لمسلم ???2016/11/23 على 21:4212
نسى هذا القزم أن بلده كانت تدفع لنا جزية طيلة قرون وكانت تتودد للدايات بالهدايا وللباشوات حتى بفواكه البحر؛ونسى أن الدايات من شدة دلعهم طلبوا منه حتى معجون الحليب وجاء به كالكلب والله العظيم هذا حدث فعلاً وقرأته في كتبهم؛حاولوا بداية من سنة 1664 إحتلال جيجل كمركز متقدم لكنهم تلقوا هزيمة مدوية وحاولوا بعدها 3 مرات لكنهم هُزموا لقوة البحرية الجزائرية ولا أدري كيف لشعب متخلف كما يقولون يهزمهم أكثر من 5 مرات ويبني بواخر حرب ومدافع أقوى مما لديهم ؛الحضارة نحن مسلمون ونحن أهل حضارة ولا أفهم كيف لكافر
علي موت واقف - من بلد ربى2016/11/23 على 21:4313
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سوف تدفعون الثمن مجازركم فى الجزائر اليوم او غدا او بعد غدا ولو 100 سنة بعد الرجال قديمون بإذن الله
تــــــــــــحـــــــيـــــا الـــــــجـــــــــــزائـــــــــــــــــــــــــر
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ملاحظ2016/11/23 على 21:4514
مهما تتغير الوجوه ومهما تتداول الشخصيات في الرئاسة الحكم أو طمع فيه سواء بالماضي والحاضر والمستقبل بفرنسا فستبقى فرنسا الوحيدة وهي امبريالية, استدمارية, ارهابية, عنصرية, وتخفي دائما جرائمها وفرنسا تتحدث عن تصدير الحضارة لجزائر وهي حضارة Bigard وcharle 10 و Maurice papon فرنسا التي هجرت وقتلت عائلات وخربت الاجيال من الجزائريين ناهيك عن تكلفتكم الحضاري منذ 1830 ب7 ملايين جزائريين حتى 1954 و 1,5 مليون شهيد ابان التحرير ونرد لكم أن جزائريين لن ينسوا وهيهات لك الدم الجزائري تجري فيه الدماء الشهداء.
abdelkader - algerie2016/11/23 على 21:4615
الذي يدفع هؤلاء الفرنسيين الصليبين المخنثين للتهجم على الجزائر هو مسؤلينا الذين لهم الجنسية المزدوجة أو الإقامة في فرنسا مع أسرهم طبعا و خير دليل وزير المجاهدين سابقا يعيش في فرنسا، وعقاراتهم وشركاتهم ، و التداوي في مستشفياتهم ، والتسوق في باريس وووو... لذلك فشيء طبيعي أن يستفزوا هؤلاء المسؤولين الجاثمين على صدورنا وليس الشعب الذي يعتبر هؤلاء مثل الكلب " كانيش " الذي ينبح لايكاد صوته يسمع "بضم الياء "
الجزائري الحر - الجزائر2016/11/23 على 21:4716
كلام يمكن ان تقوله الى من وقف معك من الزواف وقتل الجزائريين لانهم هم الوحيدين الذين يعترفون بهذا وهم من اطال بقائكم 132 سنة من الخراب والدمار حتى ان بعض الزواف لليوم يفتخرون بما تركته فرنسا من بنايات وطرق ووو ظنا منهم او تغليط للغالبية الشعبية ان هذه البنايات والطرق كانت للجزائريين ابد انت يا استدماري بنيتم هذا لانفسكم ظننتم ان الجزائر سايبة وستبقون فيها ابد الآبيدين وبتاييد الزواف لكم قلتم خلاص الجزائر فرنسية لكن ابناء لا اله الا الله محمد رسول الله اعلنوها صرخة واحدة لطردكم وسنطرد بقاياكم
عبدالحميدالسلفي - الجزائر.بلد الأمازيغ والعرب2016/11/23 على 21:5217
السلام عليكم.
HE OUI! EN LES ENVOYANT A LEUR PARADIS EN VOIX SANGLANTE SANS TARDER,DéS LES
PREMIERS JOURS ET SURTOUT LES BOUAFFIA ;AH CES BARBARES QUI NE VOULAIENT PAS DE NOS PIQUANTS DE CHAKCHOUKA DE FRATERNITE, D' ÉGALITÉ ET DE FHGDTEFDJ JE M'EXCUSE IL FALLAIT FORT ACCLAMER liberté
MAINTENANT ;LA PAROLE EST A CEUX QUI COUR-TOISENT LA FRANCE ,LES ZEROS QUI TOURNENT EN REND COMME CEUX DE L'ESSAIS DU FEU MALEK HADDAD,
أعتذر على الكتابة باللغة الإفرنجية لإسماع آذان صماء للغة العربية الراقية.
الوطني - الجزائر2016/11/23 على 21:5318
تصدرون التخلف اتحداك واذنابك حتى في الجزائر ان تذكر لنا دول استعمرتها فرنسا فهي بخير اليوم اكثر الدول التخلف هي المفرنسة فقط قارنو مع الدول التي استعمرت من الاسبان الانجليز الامريكيين كلهم متطوريين تكنولوجيا ولغويا واخلاقيا بينما امثر الدول الفاسجة ومنتشر فيها الانقلابات وعدم الاخلاق من رشوة وربا وشركات مغلسة هي المستعمرات الفرنسية فقط قلرن بين الصومال والجزائر في التكنولوجيات الجديدة لانه لا يمكن مقارنتنا مع الدول العربية كقطر السعودية الكويت الاردن هم احسن منا في كل شيء نعم الجزائر مدمرة بكم.
ملاحظ2016/11/23 على 21:5319
لا ننسى أن اغلب المسؤولين يعتبرون فرنسا بلدهم الثاني فليدهم هناك أملاك وبناءهم يدرسون في فرنسا ويعالجون في مستشفياتها ويقضون عطلهم في هذا البلد إنها التبعية للمستعمر القديم..الجزائريين...وحنا واش يهمنا الرئاسيات فرنسا فكل المرشحين هم وجوه الشر وكلاب على السواء وأعداءنا وصدق شيخ الإبراهيمي: يا معشر الجزائريين: إن الاستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا ص: (إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما دون ذلك)، فهو قد خرج من أرضكم، ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج من ألسنتكم،
2016/11/23 على 21:5620
عن أي حضارة يتحدث هذى أكل لحم الخنزير حضارة القتل نعم قتلتم أكثر من ثلاث ملايين جزائري وأيديكم ستبقى ملطخة بدماء هاؤلاء تتوارثنها رئيس بعد رئيس وكل رئيس ستيدخل القصر الإليزي أما الحضاة التي تتكلم عنها ألم تحاولو طمس هوية الشعب الجزائر وقيمه مقابل متسمونه أنتم حضارة ولتعلم بأنا هذه الحضارة الركيكة التي تدعون أنكم صدرتموها لاتساوي شيئ أمام ماتركه لنا أجدادنا من هوية وتاريخ وحضارة ولولاكم وستعماركم لنا مدة 132سنة وفعلتم كل ما في وسعكم فلنبقى شعب أمي لايقرأ ولايكتب لكنا اليوم أكثر منكم حضارة وتقدم.
2016/11/23 على 21:5721
ايناك يا يوغرط ايناك يا طارق بن زياد ايناك يا العربى بن مهيدى لتسمعو ماذا يروى خلفكم و احد يقول فتوحات و الاخر صدر لنا حضارة درجة الغباوة و الجهل
اليس نحن الذين علمناكم كيف يطير الانسان فى السماء اليس نحن الذين علمناكم الطب ووووووووووو
2016/11/23 على 22:0022
يصحافة متعطوهمش قيما عندنا في أوروبا راهم مكروهين شعب حقير
2016/11/23 على 22:27
هم في اوروبا شعب حقير .. بصح عند لكوافا المسؤولين انتاوعنا هم المثل الاعلى
ملاحظ2016/11/23 على 22:0023
قال شيخ الإبراهيمي: يا معشر الجزائريين: إن الاستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما دون ذلك)، فهو قد خرج من أرضكم، ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعضكم، فلا تعاملوه إلا فيما اضطررتم إليه، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
لهذا فرنسا ستبقى عدوة الجزائر والإسلام على السواء والرئاسيات فرنسا لا تعنينا لكن فرنسا لم ترضى بخروجها من جزائر والآن تسوق بتحريف والكذب بحضارتها الزائلة نحو جزائر
الوطني2016/11/23 على 22:0524
مجازر 8 ماي وحرب التحرير صفحة سوداء في تاريخ فرنسا وساسة فرنسا :1830 لم تكن هناك احتلال ولكن تصدير للحضارات.نحن في 2016 ولا زال فرنسا اخمج استعمار عرفه التاريخ لم تغير من اللعب على الألفاظ والمفردات والجمل حتى وهذا بمباركة من الخونة وعملائها في الجزائر وكثرت هته بعد وفاة عدو فرنسا الهواري بومدين لم نكن نسمع بها حتى وان قالو بعض الكلمات لمجاملة هواري بومدين الصرف واجد من عند الموسطاش خلال ساعات انكم مجرمين بدون منازع وفرنسا وستقدم الاعتذار للرجال لا للكائنات باعوا عرضهم لفرنسا من اجل euros
mohand - dz2016/11/23 على 22:0825
نعم واستوليتم علي ثرواتها بسبب الوحوش ومصاصين الدماء الذين اسولو علا البلاد و العباد
كاره2016/11/23 على 22:0926
يلزم كنس فرنسا و ثقافة فرنسا من ذهن كل جزائري عاشق الذل و الرخس كذلك لازم رمي الخونة و سلالتهم خلي مهم تشبع بيهم لي تعامل مع الخاين غير لي فيه ريحة الخيانة حابين تقنعونا بلي الإستعمار تكرم علينا بالحرية قسما بالله رانا نشوفو كللي ماكان شهداء لا والوا الله غالب راهم تحت التراب ما نقدروش نجيبوهم و الله يا ترجعلهم الروح يبزقو عليكم واحد واحد
2016/11/23 على 22:0927
في سنوات السبعينات اعتمدت دولة اليمن سفيرا لها في الجزائر ... فعرض عليه اخواننا في السلطة جولة في شوارع العاصمة .. فعندما وصل موكب السفير الى شارع شكيفارا اندهش لجمال العمران فسأل مرافقيه قائلا: من شيد هذا العمران؟ فأجابوه : انه الاستعمار الغاشم ... فرد و الدهشة تغمره قائلا : يا ليت فرنسا احتلت اليمن .
سؤالي : اذا كان ايمانويل ماركون يتبجح بان الاستعمار الفرنسي صدر لنا الحضارة ...... فماذا صدر لنا الاستعمار الجزائري؟؟؟؟
2016/11/23 على 22:1328
la tendance à la criminalité
2016/11/23 على 22:2029
Les statistiques et l'Histoire disent 11 millions d'Algériens tués de 1830 à 1932. Beau bilan pour une mission de civilisation ! Si les Français continuent à nous prendre pour des demeurés c'est parce que nos dirigeants leur portent allégeance et rampent à leurs pieds. Le peuple ne fait que suivre. A chaque fois que notre président se fait soigner chez eux, c’est comme si je recevais un coup de poignard dans le dos. Du reste, je lui souhaite longue vie. Mais qu’il respecte un peu la dignité de
2016/11/23 على 22:2130
هذى الطنه شاك فيه مريض بوصفاير وأضن لم يلقح لما كان صغير، إسمه إيمنوال ماكرو وليس كما كتبتموه في العنوان إيمانوال ماركون فلون وجهه يشبه لون المقارون ونا نعييطلو مقارون لاكن مع ذلك لو يفوز في الإنتخبات سيسرع مسؤلونا لدعوته ويفرشون له السجاد الأحمر وسيعطونه مشاريع وإستثمرات كما حدث مع من كان قبله أقول له وجه المقارون هذى ربما الحضارة أعطيتموها لهاؤلاء الذين يخدمونكم ويسهرون على نجاح مشارعكم ويضمان لكم بأن شركاتكم في الجزائر لاتخافون عليها الربح سيكون مضمون 100% وسيصل إلى خزائن بلادكم بدون أي مشكل.
حسن - الجزائر2016/11/23 على 22:2131
الرجل قال ماقاله بن باديس " وبعد فما ينقم علينا الناقمون؟! أينقمون علينا تأسيس جمعية دينية تهذيبية تعين فرنسا على تهذيب الشعب و ترقيته و رفع مستواه إلى الدرجة اللائقة بسمعة فرنسا و مدنيتها و تربيتها للشعوب وتثقيفها..."
ثم قال:"آستكثرتم على الجزائر أن تكون لها منزلتها العظيمة في قلبها و جريدة لها قيمتها الكبيرة في نظرها؟ فنبشركم أنه سيكون للجزائر الفرنسية جمعيات و صحف و سيكون لها و سيكون، حتى يقف المسلم الجزائري مع أخيه من بقية أبناء فرنسا على قدم المسواة ..الخ
ملاحظ2016/11/23 على 22:2232
فرنسا مازالت تعتبر الجزائر مستعمرتها ونظامنا السياسي هو الذي اختار هذا النهج ولم يحاول انتهاج سياسة الندية في العلاقات معها خاصة في فترة الحكم الحالية . كما لا ننسى بان اغلب المسؤولين يعتبرون فرنسا بلدهم الأول أو الثاني فليدهم هناك أملاك وبناءهم يدرسون في فرنسا ويعالجون في مستشفياتها ويقضون عطلهم في هذا البلد إنها التبعية للمستعمر القديم ساعدتها أذنابها بسلطة قبلتهم شانزيليزي وتطبيق علمانيتهم اخرها بوزير الشؤون الدنيوية صدق بشير الإبراهيمي: فرنسا لم تخرج من القلوب الجزائريين....
abdekrimtawi - bba2016/11/23 على 22:2333
اللعب كان تحت الطابلة اما الآن فأصبها فوقها يقولون بأفواههم و ما تخفي قلوبهم اشد المشكل اننا نتسابق لودهم و هم يبغضوننا اشد البغض
ابن الجنوب - بلد الترقيع2016/11/23 على 22:2434
إنه محق تماما وبنسبة100%فيما قال غيره ومايقوله هوألسنانتكلم لغتهم ونعيب على لغتناالعربيةونصفهابالتخلف بل ونحاربهاونتهمهابأنهاجعلتناآخر العالمين أليس فينامن يتخفى وراءأوهام تاريخيةنفخوهافي أرواح بعض منابهدف خلق الفتنةبينناوأكلناالطعم وبدلا من الإلتفاف حول رسالة شهدائنارحمهم الله والتشبث باختيارات أجدادناالدينيةواللغويةدون إفراط ولاتفريط في إنتمائناالعرقي والانتماءالحضاري فإذانظرناإلى واقعنااليوم والهزال الذي وصلناإليه من تخلف والتبعيةلهم في جميع الميادين فلهم الحق كل الحق ومن يرفض ذلك فليعودلأصله
Abdelkrim - Algerie2016/11/23 على 22:2535
Q'ELLE CIVILISATION VOUS PARLER ENVERS LE PEUPLE ALGERIEN CERTE C'EST LA CIVILISAT DES TORTURES DE DECAPITATION DE NAPALME DE DESTRUCTION DE VIOLATION DE DESCRIMINATION DE COBYEPOUR LES EXPERIENCES NUCLEAIRES QUE LES CONSEQU QUE LE PEUPLE ALGERIEN SOUFRE JUSQU'A CE JOUR. NORMALEMENT SI VOUS AVEZ UN TOUT PETIT PEUT D'HUMANITER IL FAUT AVOIR HONTE DE VOTRE HIST DE VOTRE PAY COLONIALE. PAR CONTRE NOUS LES ALGERIENS ON CONNAIS TRES BIEN NOTRE CIVILISATION QUI VOUS A FAIT SORTIR DE L'OBSCURANTISME
بلقاسم - الجزائر2016/11/23 على 22:2636
........................................الجزائر كانت متحضرة قبل مجيء الإسلام......................
حروشي - ALGERIA2016/11/23 على 22:2737
صدرتم الاستدمار و حثالة اليهود و الاقدام السوداء .اهلكتم الحرث و النسل.نهبتم الخيرات و الثروات. نشرتم الجهل و الظلم.كنتم تاكلون الفئران و الضفادع.وبخيرات الجزائر اصبحتم تفترشون الرخام .باريس بنيت باموال النهب و سرقةالمعادن .عن اي حضاة تتحدثون.احصنة الامير عبد القادر كانت انظف واحسن حالا من جنود نابليون.
2016/11/23 على 22:3138
طبيعي يقول هذا الكلام لما يشوف الي عندنا يتمطقون بالفرنسية ولا يفخرون بزيهم التقليدي ولا بمعمارهم الاصيل
عبدو - فرنسا2016/11/23 على 22:3539
نعم حضرتهم جعلتهم من أهل النار وكذلك الحال بالنسبة لمن تنصروا وتمسكوا بثقافة دولة الاحتلال والان يلقنونها بالقوة للأجيال بواسطة اليهودية بن عبريط ومن معها..
الشاوية بنت الجزائر - الجزائر سيدة البحر الابيض المتوسط2016/11/23 على 22:3740
بالمقابل اين هو الرد الجزائري ومن فرنسا بالذات الا يوجد مفكرين وكتاب وصحافيين ومهندسين وووو دائما نسمع بكل هذا الكم من اهانة الذاكرة للجزائر التي ابيدت عن بكرة ابها والتي احتلت بطريقة عنصرية شرسة وجينوسيد لم تشهد البشرية مثله وبالرغم من ذلك نجدهم يمجدون ويتفاخرون اللوم ليس عليهم بل على من لا يدلفعون عن ذاكرة الجزائر وشهداء الجزائر وارض الجزائر اللوم علينا جميعا متى ننتفض ضد فرنسا الجبانة