بالفيديو.. دبي تبني أكبر طائرة حقيقية من الزهور

تعاونت شركة طيران الإمارات مع ميراكل غاردن، لإنشاء أكبر مجسم مغطى بالزهور في العالم، وذلك على شكل طائرة الإمارات الإيرباص A380 بالحجم الطبيعي، مكسوة بأكثر من 500 ألف زهرة ونبتة.

وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، يصل عدد الأزهار عند تفتحها بالكامل إلى 5 ملايين زهرة، ويقدر وزن هيكل الطائرة مع الأزهار بأكثر من 95 طناً، في حين يصل وزن طائرة A380 الحقيقية عند الإقلاع إلى 575.

واعتبر نائب رئيس أول طيران الإمارات أن " طائرة الإمارات الإيرباص A380 تحظى بشعبية هائلة في أوساط المسافرين عبر العالم، ونأمل من خلال جهودنا المشتركة مع دبي ميراكل غاردن أن نلهم الزوار ونسعدهم ونوفر لهم معلومات من خلال هذا المجسم العملاق وجمالية الكسوة الزهرية".

وأضاف قائلاً "بات الطيران يشكل عنصراً أساسياً في حياتنا، وسوف يوفر مجسم الطائرة A380 فرصة أمام زوار الحديقة لإلقاء نظرة عن كثب على الطائرة ذات الطابقين. وتنسجم هذه المبادرة البيئية المبتكرة، وطرق بناء مجسم الطائرة وتغطيته بالزهور، مع الكفاءة البيئية لطائرة A380الحقيقية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لاند المطورة لدبي ميراكل غاردن عبد الناصر رحّال "وجود مجسم طائرة الإمارات A380 إنجاز كبير لدبي ميراكل غاردن، ونحن فخورون بهذه التحفة الزهرية التي تعد أكبر مجسم مغطى بالزهور في العالم، والتي جاءت وليدة جهود كبرى من وضع الأفكار والخطط والتصاميم.

ويعد مجسم الطائرة A380 أكبر هيكل يتم بناؤه في حديقة، ويحتل 7460 متراً مربعاً، أي نحو 10% من إجمالي مساحة دبي ميراكل غاردن.