لتوجيهها أكثر نحو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 200 مليون.. حلول تقنية وبرمجيات مجانية لـ 4 آلاف مؤسسة جزائرية

ستستفيد 4 مؤسسة جزائرية حديثة (أقل من 3 سنوات)، مجانا من نظام للإدارة والتسيير في شكل حزمة (pack) يتضمن حلولا وبرمجيات حديثة ومتطورة، بقيمة مليوني دينار (200 مليون سنتيم)، وسيشمل أيضا المؤسسات التي تم إطلاقها في إطار "أونساج" و"أونجام".

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة "وان-تيك 2016" السبت، في ندوة صحفية بالمركز الجزائري للغات بحيدرة، وهي من تنظيم مؤسسة "EGC" الجزائرية للإعلام الآلي بالشراكة مع أرضية للتعليم عن بعد "alphorm"، التي تهدف إلى توجيه المؤسسات الجزائرية الجديدة أكثر نحو عالم تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وحسب أصحاب المبادرة، فإن الهدف من ورائها هو توجيه أكثر للمؤسسة الجزائرية نحو عالم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجعلها تنخرط فيه أكثر، بشكل يساعد الجزائر على تحسين ترتيبها العالمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وستكون الاستفادة وفق معيار حداثة نشأة المؤسسة أقل من 3 سنوات أي 2014 و2015 و2016، إضافة إلى أن الاستفادة تكون بمنطق الأسبقية في التسجيل، حيث إن أربع آلاف مؤسسة الأولى التي تسجل وتلبي الشروط المطلوبة، سيكون بإمكانها الاستفادة من حزمة البرمجيات الخاصة بالإدارة والتسيير مجانا وبقيمة 200 مليون سنتيم.

وبإمكان المؤسسات التي تم إطلاقها وفق صيغ "أونجام" و"أونساج" الاستفادة من هذه الأنظمة الحديثة للتسيير والإدارة، وتضمن تكوينا على الخط في اللغة الإنجليزية، و178 دورة تكوينية على الخط خلال عام، و14 نوعها من البرمجيات الخاصة بتسيير المؤسسة من أعلى مستوى.

ويتم التسجيل عبر موقع one-tic.dz، وسيتم غلق عملية التسجيل يوم 12 ديسمبر المقبل، ليعلن عن المؤسسات المستفيدة يوم 13 و14 ديسمبر بقصر الثقافة مفدي زكريا.