بجاية والمدية وميلة معنية بالتغطية بداية من السبت "جازي" يطلق شبكته للجيل الرابع في 20 ولاية

أعلن متعامل الهاتف النقال "جازي" عن توسيع شبكته للجيل الرابع في ثلاث ولايات جديدة وهي بجاية، المدية وميلة بداية من 31 ديسمبر 2016، ليصل عدد الولايات الإجمالية المغطاة إلى 20 ولاية منذ بداية شهر اكتوبر المنصرم.

ويجدد المتعامل في بيان له الخميس تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، التزامه ببناء أكبر شبكة للجيل الرابع وفقا لأعلى المعايير الدولية التي تكفل تغطية أكبر نسبة من السكان، وضمان أداء جيد للشبكة والجودة التي تسعد مستعملي الانترنت في الجزائر.

ويعمل "جازي" على أن يصبح المتعامل الرقمي المرجعي، حيث شرعت منذ مدة في عملية التحول الكامل من أجل أن تكون أكثر مرونة، وأكثر قدرة على المنافسة والتركيز على خدمة الزبائن.

كما ينتهج المتعامل طرق تسيير جديدة تلبي الاحتياجات المختلفة للمشتركين من خلال تسويق الصيغ والعروض التي توفر مكالمات مجانية وتسهل الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف النقال مع ضمان الاتصال على أفضل شبكة.

وتدعو "جازي" مشتركيها الحاليين والمشتركين المستقبليين للاستفادة الكاملة من عروض وخدمات الجيل الرابع في الولايات المعنية بالتغطية.