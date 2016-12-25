مصرع بناء مغربي إثر سقوطه من سلالم مسكن بالنعامة

لقي، مؤخرا، بناء مغربي في العقد الثالث من العمر مصرعه، بعد سقوطه من سلالم مسكن مواطن في المشرية بالنعامة.

الضحية كان يلبس سقف البناية بالجبس، قبل سقوطه أرضا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه لمستشفى الإخوة رحماني.

جثمان الرعية المغربية تم نقله إلى مسقط رأسه بمدينة مكناس في الجارة المغرب.