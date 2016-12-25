أعلن مركز المنصور للتسويق التجاري والممثل الرسمي والحصري في الجزائر للعلامات "باناسونيك، كيوسيرا، ميتا ريكوا"، عن تخفيضات معتبرة نهاية العام 2016 وإلى غاية 15 جانفي المقبل على كامل عروضها الخاصة بالأجهزة الكهرومنزلية، بمقرها الكائن بقصر المعارض الصنوبر البحري في العاصمة.
وقالت لعجال مريم المكلفة بالإعلام في مركز المنصور للتسويق التجاري السبت لموقع "الشروق أون لاين"، أن العرض المقدم للزبائن يعتبر سنة حميدة للشركة قصد كسب ثقة إضافية للمستهلك لمنتوجات باناسونيك الخاصة بالأجهزة الكهرومنزلية أو تلك المتعلقة بمجال الإتصالات والأعمال والأمن المعلوماتي، التي تضمن خدمة مابعد البيع والضمان، فضلا عن الأسعار والجودة التي يبحث عنها المستهلك، حيث جعلتهما الشركة ضمن أولوياتها، وقالت المتحدثة، أن السوق الجزائرية تعرف تفتحا كبيرا ومنافسة كبيرة بين أكبر المركات العالمية خاصة في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا الإتصالات.
وأشارت المكلفة بالإعلام في مركز المنصور للتسويق التجاري، أن المستهلك سيستفيد من تخفيضات مابين 20 الى 50 بالمائة في منتوجات باناسونيك المعروضة، معتبرة العملية قفزة نوعية للشركة من أجل إرضاء الزبون وجعل الثقة متواصلة، ناهيك عن تطوير المنتوج ومرعاة السعر والجودة.
وبلغة الاٌرقام أعطت مريم لعجال أمثلة عن قيمة التخفيضات المتواصلة في المدة المحددة بـ 15 يوما بداية من الأحد 1 جانفي 2017، حيث تتمتع التلفزيونات المعروضة بمختلف أحجامها بتخفيضات تتراوح بين 10 إلى 42 بالمائة فمثلا تلفزيون باناسونيك 42 بوصة من نوع "LED" وصلت قيمته بعد عملية التخفيضات إلى 55000 دج، بعد أن كانت قيمته السابقة 95000 دج، مايعادل 40000 دج نسبة تخفيض المنتوج، وبخصوص الأجهزة الكهرومنزلية حدّدت التخفيضات مابين 15 إلى غاية 25 بالمائة بمعدل 20000 دج تخفيضا لبعض المنتوجات.
وبالمناسبة قالت مريم لعجال، أن تخفيضات آخر السنة لمنتوجات "باناسونيك"، ستدّعم بمفاجآت للزبائن من أجل تواجد العلامة بالسوق الجزائرية وتوسيعها.
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حدّدت مابين 20 إلى 50 بالمائة
"باناسونيك" تعلن عن تخفيضات معتبرة نهاية السنة
منير ركاب
أعلن مركز المنصور للتسويق التجاري والممثل الرسمي والحصري في الجزائر للعلامات "باناسونيك، كيوسيرا، ميتا ريكوا"، عن تخفيضات معتبرة نهاية العام 2016 وإلى غاية 15 جانفي المقبل على كامل عروضها الخاصة بالأجهزة الكهرومنزلية، بمقرها الكائن بقصر المعارض الصنوبر البحري في العاصمة.
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وقالت لعجال مريم المكلفة بالإعلام في مركز المنصور للتسويق التجاري السبت لموقع "الشروق أون لاين"، أن العرض المقدم للزبائن يعتبر سنة حميدة للشركة قصد كسب ثقة إضافية للمستهلك لمنتوجات باناسونيك الخاصة بالأجهزة الكهرومنزلية أو تلك المتعلقة بمجال الإتصالات والأعمال والأمن المعلوماتي، التي تضمن خدمة مابعد البيع والضمان، فضلا عن الأسعار والجودة التي يبحث عنها المستهلك، حيث جعلتهما الشركة ضمن أولوياتها، وقالت المتحدثة، أن السوق الجزائرية تعرف تفتحا كبيرا ومنافسة كبيرة بين أكبر المركات العالمية خاصة في مجال المعلوماتية وتكنولوجيا الإتصالات.
وأشارت المكلفة بالإعلام في مركز المنصور للتسويق التجاري، أن المستهلك سيستفيد من تخفيضات مابين 20 الى 50 بالمائة في منتوجات باناسونيك المعروضة، معتبرة العملية قفزة نوعية للشركة من أجل إرضاء الزبون وجعل الثقة متواصلة، ناهيك عن تطوير المنتوج ومرعاة السعر والجودة.
وبلغة الاٌرقام أعطت مريم لعجال أمثلة عن قيمة التخفيضات المتواصلة في المدة المحددة بـ 15 يوما بداية من الأحد 1 جانفي 2017، حيث تتمتع التلفزيونات المعروضة بمختلف أحجامها بتخفيضات تتراوح بين 10 إلى 42 بالمائة فمثلا تلفزيون باناسونيك 42 بوصة من نوع "LED" وصلت قيمته بعد عملية التخفيضات إلى 55000 دج، بعد أن كانت قيمته السابقة 95000 دج، مايعادل 40000 دج نسبة تخفيض المنتوج، وبخصوص الأجهزة الكهرومنزلية حدّدت التخفيضات مابين 15 إلى غاية 25 بالمائة بمعدل 20000 دج تخفيضا لبعض المنتوجات.
وبالمناسبة قالت مريم لعجال، أن تخفيضات آخر السنة لمنتوجات "باناسونيك"، ستدّعم بمفاجآت للزبائن من أجل تواجد العلامة بالسوق الجزائرية وتوسيعها.