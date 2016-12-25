صقيع ودرجات حرارة 5 تحت الصفر بالشمال برد قارص.. أمطار وثلوج بالوسط والشرق بداية من الخميس

ينتظر أن يشتد الصقيع مع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حسب توقعات آخر البيانات المناخية، لتشمل الأوضاع كامل شمال الوطن، حيث يرتقب انخفاض في الضغط الجوي تدريجيا على المناطق الشرقية، انطلاقا من شرق العاصمة الخميس، بسبب تمركز منخفض جوي نشيط الفعالية قبالة البحر الأبيض المتوسط، قادم من إيطاليا وأوروبا الشرقية وصولا إلى تونس، سينتج عنه تسرب هواء بارد سيتوغل إلى المناطق الشرقية، الداخلية ثم الجنوب الشرقي مع سقوط أمطار محلية وثلوج.

وتشير آخر النماذج الرقمية للطقس إلى أن المنخفض الجوي المتمركز حاليا بشرق أوروبا، سيؤثر بشكل واضح على درجات الحرارة التي ستنزل خلال الأيام المقبلة إلى أدنى مستوى لها، فتصل ما بين 5 إلى 6 درجات تحت الصفر ليلا، تأثرا بالعاصفة الثلجية التي تجتاح بعض مناطق أوروبا، حيث ستشهد انطلاقا من ليلة الخميس تسرب هواء بارد على المناطق الوسطى والشرقية بشكل كبير ليتوغل مع مرور الوقت أكثر إلى المناطق الداخلية الشرقية والوسطى ليصل إلى شمال الصحراء والجنوب الشرقي.

وسيكون الاضطراب محملا ببعض الأمطار المحلية، التي قد تكون معتبرة، انطلاقا من شرق العاصمة إلى غاية أقصى الولايات الشرقية للوطن مع توقع تهاطل ثلوج على المرتفعات الشرقية التي يزيد علوها عن 800 إلى ألف متر. كما ينتظر أن يفوق التساقط من 5 إلى 7 سنتيمتر إلى غاية يوم السبت، فيما بالجهة الغربية والجنوب فستبقى الأجواء دون تغير.

درجات الحرارة ليلا ستنزل إلى أدنى مستوى لها خلال الفترة المذكورة قد تصل إلى 5 أو 6 درجات تحت الصفر بالداخل وما بين 2 إلى 6 درجات بالسواحل وقد تنزل إلى 3 درجات بالجنوب. أما في النهار فتقارب 12 بالسواحل و6 درجات بالمدن الداخلية وتصل 25 درجة بأقصى حد بالجنوب، على أن يستمر الانخفاض أكثر أيام الجمعة إلى الاثنين المقبل، تزامنا وقدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية مصحوب بأمطار وثلوج يمتد مفعوله إلى الأربعاء ويشمل حتى المناطق الغربية على أن تعود الحرارة إلى معدلها الفصلي نهاية الأسبوع المقبل. وحسب توقعات الرصد على المدى المتوسط والقريب، فإنها تشير إلى قدوم سلسلة من الاضطرابات الجوية خلال الشهر الجاري تكون نشيطة الفعالية.. بمشيئة الله.