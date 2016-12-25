في اضطراب جوي نشيط قادم من شمال غرب أوروبا أمطار غزيرة وثلوج بالمرتفعات إلى نهاية الأسبوع

ينتظر أن تعود الأجواء الشتوية من جديد لتشمل شمال الوطن ابتداء من هذا الإثنين، تكون مصحوبة بأمطار معتبرة وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن ألف متر، في اضطراب نشيط الفعالية قادم من شمال غرب أوروبا، يتبعه تسرب هواء بارد ضمن تيارات شمالية شمالية شرقية تبعث على انخفاض مضاعف في درجات الحرارة التي ستنزل إلى ما دون الصفر درجة على المناطق الداخلية خلال النهار على أن يشتد التساقط طيلة الأربعاء المقبل.

وتشير آخر النماذج الرقمية حسب قراءات مختصين في الطقس، أن المناطق الشمالية الشرقية تشهد ومنذ ليلة الأحد، انخفاضا تدريجيا في الضغط الجوي، ما سمح بعبور سحب كثيفة بشرق الوطن تنتقل اليوم إلى المناطق الوسطى لتصل إلى غاية غرب العاصمة، تكون محملة ببرودة وأمطار تصل إلى غاية المناطق الداخلية مع احتمال سقوط ثلوج على القمم الداخلية التي يزيد علوها عن ألف متر أواخر الليلة إلى غاية الثلاثاء في وقت سيبقى الاستقرار المؤقت يشمل المناطق الغربية، في انتظار قدوم اضطراب جوي آخر يكون أكثر نشاطا من سابقه.

درجات الحرارة ستتراوح ما بين 13

و16 بالسواحل وما بين 2 إلى 10 درجات بالمناطق الداخلية وتصل ما بين 10 إلى 25 درجة مئوية بالجنوب، وتشير النماذج إلى أن الضغط الجوي سينخفض من جديد على مستوى البحر المتوسط بقامة 1010 مليار، ما سيسمح بعبور اضطراب نشيط آت من شمال غرب أوروبا محملا بأمطار معتبرة وثلوج ليشمل كل شمال الوطن من دون استثناء، قد يصل إلى شمال الصحراء أواخر نهار الغد إلى غاية الأربعاء.

وهي الفترة التي ستشهد تسربا باردا للهواء يكون متبوعا بتساقط أمطار تكون أحيانا مرفقة برعود وبرد وتهاطل معتبر للثلوج على مرتفعات المناطق الداخلية التي تزيد عن ألف متر على أن ينخفض المستوى أكثر يوم الأربعاء، لينزل العلو عن 800 متر أو اقل حتى تكتسي كل المناطق الداخلية بحلة بيضاء قد تصل إلى شمال الصحراء بكل من افلو وبشار، في وقت قد نشهد استمرار نزول آخر في درجات الحرارة إلى ما دون 12 و15 درجة بالسواحل وما بين 3 و9 بالداخل، ليعود الاستقرار تدريجيا يوم الخميس في انتظار عودة اضطراب جديد ليلة الجمعة إلى السبت..بحول الله.