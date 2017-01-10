إلى جانب أزيد من 100 مشارك بوكبة ومنور في مهرجان "دبا حصن المسرحي" بالشارقة

يشارك الكاتبان الجزائريان عبد الرزاق بوكبة واسمهان منور في فعاليات النسخة الثانية لمهرجان "دبا الحصن للمسرح الثاني" المرتقب تنظيمه في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 جانفي الجاري بمشاركة عروض مسرحية من الإمارات ولبنان وتونس والبحرين وسوريا.

ويشارك الروائي بوكبة والناقدة اسمهان منور إلى جانب أكثر من مئة ضيف من الإمارات، وعدد من الأقطار العربية، في الدورة الثانية التي تحمل برنامجا منوعا يتضمن إلى جانب العروض المسرحية اليومية، ورشات عمل، وندوات، ولقاءات إعلامية، ومسابقات موجهة للجمهور.

وحسب "جريدة الاتحاد الإماراتية" فإنّ المهرجان يحضره إلى جانب الجزائريين بوكبة ومنور فنانون وممثلون وكتاب من عدة دول عربية فمن مصر يشارك ناصر عبد المنعم مدير مهرجان القومي للمسرح، الكاتب والناقد ياسر علام، الكاتب محمود الحلواني، ومن الكويت الفنان صالح لحمر مدير مهرجان المسرح الكويتي السابق، ومن تونس: الأسعد الجموسي مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية، والمخرج حمادي المزي، ومن المغرب: الناقد سعيد الناجي مدير مهرجان فاس للمسرح الجامعي، والناقد أحمد بلخيري، والمخرج عبد المجيد شاكير، والمخرجة نعيمة زيطان، والباحثة نوال بن إبراهيم. ومن الممثلين يحضر فريد الركراكي، وسعيد آيت باجة، وأمين ناسور، وصرح حماليلي، ومحمد الحر. ومن الأردن تشارك الممثلة أريج عبد الهادي، والمخرج عبد الله الجريان، كما تحضر من الكويت الكاتبة المتوجة بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي الخليجي تغريد الداوود، ومن العراق الباحثة سافرة ناجي.

وسينظم المهرجان عديد الأنشطة منها سهرة مسرحية تحت عنوان "حصاد المسارح العربية 2016"، تسلط الضوء على أحوال الفن الرابع في المنطقة خلال السنة المنصرمة، وتستشرف مساراته خلال السنة الجديدة، وذلك من خلال عديد المحار التي تتناول التوجهات العامة للعروض، وخرائط الانتشار والتوزيع للإنتاج المسرحي، ونسب الأبحاث والدراسات المنجزة، والإشكاليات التقنية والإدارية، والتحديات المستقبلية.