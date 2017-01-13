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icon-category ألبومات الصور

شتاء بارد في أوروبا

date 2017/01/14 views 114 comments 0
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    شارع في وسط مدينة كييف عاصمة أوكرانيا - 13 جانفي 2017

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    تساقط للثلوج في البندقية شمالي إيطاليا - 13 جانفي 2017

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    تساقط للثلوج في البندقية شمالي إيطاليا - 13 جانفي 2017

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    صياد يمشي بجانب قارب عالقة في بحيرة دوجران المجمدة في مقدونيا - 11 جانفي 2017

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    ساحة القديس مارك وسط البندقية شمال إيطاليا - 13 جانفي 2017

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    تساقط الثلوج في بحيرة البندقية شمالي إيطاليا - 13 جانفي 2017

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    رجل يتسلق جدار من الجليد في مدينة ليبيريتش جمهورية التشيك - 12 جانفي 2017

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    إزاحة للثلوج في طريق في اسكتلندا شمال بريطانيا - 13 جانفي 2017

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    مزارع قرب سيارة انقلبت بسبب الجليد قرب كوالفيل في بريطانيا - 13 جانفي 2017

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    الثلوج تغطي المنازل في منطقة تروبويا شمال ألبانيا - 12 جانفي 2017

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    طفل يلعب بزلاجته في منطقة تروبويا شمالي ألبانيا - 12 جانفي 2017

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    صياد يخرج طائر مجمد من جليد بحيرة دوجران في مقدونيا - 11 جانفي 2017

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icon-photograph تصوير: رويترز

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