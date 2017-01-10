بعدما روّج متابعوها لـ"ديو" سيجمعهما معا بالصور.. عاصي الحلاني يُحرج كاميليا ورد: لا أعرفك.. ولا علم لي بمشاكلك مع أحلام!

يبدو أن حالة التخبط التي تعيشها كاميليا ورد، في ظل افتقادها لإدارة أعمال فنية رشيدة، ستجعل ممثلة الجزائر في برنامج "أراب أيدول4" تنهي نفسها بنفسها. خاصة بعدما خرج "فارس الغناء" عاصي الحلاني ليقول إن لا "ديو" سيجمعه بها!!، وأنه التقط الصور التي نشرتها "ورد" كما يفعل مع أي معجب؟؟.

كاميليا تترك العنان لخيال متابعيها!

تصريحات عاصي الصادمة، جاءت بعد الصور التي نشرتها كاميليا من داخل استوديو الموزع الموسيقي طوني سابا في بيروت.. لكن كاميليا نسيت أو "تناست" أن توضح سبب تواجـدها بالأستوديـو.. تاركـة بذلك العنان لخيال متابعيها الذين استنتجوا بأن "ديو" أو عمل ما سيجمعها بفارس الغناء، قبل أن يخرج المعني بالأمر (عاصي) وينفي الخبر برمته؟؟ بعد البلبلة التي أثارتها الصور، خاصة وأن البعض اعتبرها رسالة من كاميليا للفنانة أحلام.. فما كان من "الحلاني" إلا أن أوضح أنه التقى بكاميليا ورد صدفة في الأستديو مشيرا بالقول: "كنت متواجداً في الأستديو لإنجاز ألبومي الجديد ليس أكثر".

عاصي: أنا في الأساس لا أعرفها؟

وتابع عاصي قائلا: "عندما شاهدتني كاميليا ورد فوجئت بي، ثم عرّفتني على نفسها على أنها مشتركة في برامج "آراب أيدول"، ثم قالت لي ممكن أستاذ أتصور معك".. فأجبتها أهلا وسهلا فيك وهذا ما حصل فعلاً. ولكن لا يوجد أي تعامل أو تعاطي بيني وبينها وأنا في الأساس لا أعرفها، ولقاؤنا في استديو طوني سابا كان مجرد صدفة" .وتعليقاً على البعض الذي اعتبر أن الصورة موجهة ضد أحـلام على

خلفية المشاكل بينها وبين كاميليا ورد، قال الحلاني: "لا يوجد لديّ أي خلفية وراء الصورة، وفي الأساس لا علم لي بوجود مشاكل بينها وبين الفنانة أحلام".

كاميليا ترتبك.. فتوضح الأمور

تصريحات الحلاني المفاجئة، جعلت كاميليا ترتبك وتسارع إلى توضيح منشور الصور.. معلنة لجمهورها عن اختيارها لأول أغنية لها من إنتاج علي الغامدي والتي ستطرحها "سينغل" قريبا.. ويبدو أنّ هذه الصور أثارت استفزاز الكثيرين من محبّي الفنانة أحلام التي دأبت كاميليا على مهاجمتها، فانهالوا بالشتائم على كلّ من ظهر في الصور، بينما عبّر آخرون عن سعادتهم بهذا اللقاء، وتساءلوا عن أسبابه وظروفه، خصوصاً أن كاميليا اكتفت بالتعليق عليها بعبارة: "مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني باستديو المبدع طوني سابا".

كاميليا مستمرة في هجومها على أحلام

إلى ذلك، تستمر كاميليا في تصعيد حملتها ضد أحلام، فبعدما كانت قد أعربت عن فرحتها بأن فيديو أغنية "كان يا ما كان" الذي كان قد حُذف من موقع "يوتيوب" قد عاد وأصبح متوفراً على الموقع، ما لبثت كاميليا ورد أن أكدت أنه تم حذفه من جديد محمّلة الفنانة أحلام المسؤولية!!، كما أشارت إلى أن الأخيرة تقوم بتهديدها عن طريق أحد الأشخاص الذين لم تسمهم.. وعلى ما يبدو فإن كاميليا قررت أن لا تستسلم أو تتراجع، بل هي مستمرة في مواجهة أحلام عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التي أكسبتها شعبية عريضة وحشوداً من المؤيدين لها. كما أن كاميليا يوجد لديها عدد لا يستهان به من المتابعين من مختلف الدول العربية الذين يدعمون حملتها ضد الفنانة أحلام.