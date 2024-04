Écosse : Démission du Premier ministre Humza Yousaf

Humza Yousaf a démissionné, lundi, de son poste de Premier ministre d’Écosse, déclarant qu’il n’était pas prêt à renoncer à ses principes pour s’imposer lors d’un vote de défiance.

Cette démission intervient à la veille de deux votes de défiance, que Yousaf pourrait perdre et qui ont été appelés par l’opposition après qu’il a mis fin à un accord de partage du pouvoir entre son parti, le Parti national écossais (SNP) et les Verts écossais, la semaine dernière. L’accord de ‘’Bute House’’ avait été négocié par Nicola Sturgeon en 2021.

S’adressant aux journalistes dans sa résidence officielle, Yousaf, né à Glasgow et dont le père était originaire du Pakistan, a déclaré qu’après un week-end de réflexion, il était parvenu à la conclusion que “reconstruire une relation au-delà des clivages politiques ne peut se faire qu’avec quelqu’un d’autre à la tête du pays”.

‘’J’ai donc informé la secrétaire nationale du SNP de mon intention de me retirer de la direction du parti et je lui ai demandé d’organiser une élection dès que possible”, a-t-il ajouté.

‘’Pour qu’un gouvernement minoritaire puisse gouverner de manière efficace et efficiente, la confiance dans le travail avec l’opposition est clairement fondamentale’’, a-t-il déclaré, ajoutant : ‘’Et bien qu’une voie permettant de surmonter la motion de défiance de cette semaine était tout à fait possible, je ne suis pas disposé à trahir mes valeurs et mes principes ou à conclure des accords avec qui que ce soit simplement pour conserver le pouvoir.’’

-“Nous devrions tous célébrer le multiculturalisme”

Yousaf, qui a succédé à Sturgeon l’année dernière, a fait part de son profond attachement à ses valeurs plutôt qu’à l’opportunisme politique. ‘’Je ne peux décrire l’honneur que cela représente d’être le Premier ministre du pays que j’aime, du pays dans lequel j’ai fondé ma famille et du seul pays que je considérerai toujours comme mon pays d’origine. Les personnes qui me ressemblent n’étaient pas en position de peser sur la scène politique.’’ a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le Royaume-Uni avait un Premier ministre britannique hindou, un maire de Londres musulman, un Premier ministre gallois noir […] et, ‘’pour un peu plus longtemps encore, un Écossais d’origine asiatique comme Premier ministre de ce pays.’’

Et d’affirmer que la nation devrait célébrer ce multiculturalisme.

‘’À ceux qui dénoncent l’échec du multiculturalisme au Royaume-Uni, nous répondons que les faits prouvent le contraire’’, a-t-il déclaré.

‘’Et c’est quelque chose que nous devrions tous célébrer. J’ai eu l’honneur de vous servir dans diverses fonctions, mais quel que soit le poste que j’ai occupé au cours de ma carrière politique, j’ai toujours été guidé par mes valeurs”, a-t-il déclaré.

‘’Bien que les politiciens soient critiqués, lorsque nous réussissons, et c’est souvent le cas, nous sommes une force pour le bien qui peut nous aider à atteindre nos objectifs. Nous sommes une force du bien qui peut transformer la vie des gens pour le meilleur’’, a ajouté Yousaf.

Et de poursuivre : ‘’J’aime mon pays, j’aime voir grandir ma famille et j’aime le seul pays ou la seule culture que j’ai connu en tant que jeune garçon né et élevé en Écosse, mais je n’aurais jamais pu rêver qu’un jour, j’aurais le privilège de diriger mon pays”.

Yousaf a déclaré qu’il resterait Premier ministre jusqu’à ce que le SNP élise un nouveau leader.

Le parlement écossais dispose de 28 jours pour choisir un nouveau Premier ministre avant que des élections ne soient organisées.

– ‘’Humza s’est conduit avec grâce’’

Dans un communiqué, Nicola Sturgeon a déclaré que Yousaf s’était comporté avec “grâce, dignité et intégrité, à la fois en tant que Premier ministre et dans la manière dont il a quitté son poste”.

‘’Je suis et serai toujours fière de pouvoir le compter au nombre de mes amis”, a-t-elle déclaré sur X.