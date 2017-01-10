بالصور هذا ما وجدته الشرطة في منزل منفذ اعتداء إسطنبول

وجدت الشرطة التركية في منزل منفذ اعتداء ليلة رأس السنة في إسطنبول مبلغ 197 ألف دولار، ومسدسات وذخائر، والعديد من شرائح الهاتف المحمول، إضافة إلى طائرتين كاميرا مراقبة (درون)، حيث وبحسب محافظ إسطنبول واصب شاهين التحقيقات جارية لمعرفة لماذا وكيف استخدمت، وفق ما نقله موقع "هافينغتون بوست عربي"، الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "حرييت"، أن المعلومات الأولية أفادت أن منفذ الهجوم عبد القادر مشاريبوف (33 عاماً) يتحدث خمسة لغات: العربية، التركية، الروسية، الصينية والأوزبكية، وعلى اتصال مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

وألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص تواجدوا في الشقة ذاتها برفقة مشاريبوف، عُرف منهم رجل من قرغيزستان وآخر من العراق وثلاث فتيات من مصر 26 سنة تينا. ت، والسنغال دينا. أ 27 سنة، والصومال عائشة. م 27 سنة، وكان القاتل قد جلبهن ليساعدنه في تدبير أمور المنزل وشراء الطعام.

وبعد ثلاثة أيام من الرصد والتحري تمكنت أجهزة الأمن التركية من إلقاء القبض على منفذ اعتداء ملهى "رينا" في إسطنبول في ليلة رأس السنة، الذي أودى بحياة 39 شخصاً.