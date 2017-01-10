الجيش والشرطة والحماية في حالة تأهب بالمناطق المتضرّرة مضاربون "يأكلون" لحم الزوالية.. وعالقون يستنجدون

تتواصل الاضطرابات الجوية، مخلّفة معاناة حقيقية لدى سكّان ولايات الوسط والشرق، حيث لا تزال مناطق معزولة بالكامل بسبب غلق الطرقات وفيضان الأودية، كما قضت العشرات من العائلات ليلة في العراء بسبب تسرّب الأمطار إلى مساكنها، وتدخّلت مصالح الحماية المدنية ووحدات الجيش لإجلاء عالقين وآخرين تعرضوا لحوادث مرور، بينما شهدت أسعار الخضر ارتفاعا جنونيا بسبب أزمة التموين. وتسببت التقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة والثلوج التي تهاطلت على ميلة، أمس، في تضرر العديد من المنازل القديمة، كما شلت حركة المرور عبر بعض محاور الطرق الوطنية والولائية وحتي البلدية، خصوصا بالجهة الشمالية للولاية، حيث وصل سمك الثلوج إلى 80 سنتمترا.

إنقاذ 22 شخصا علقوا بجبال ميلة وسط الثلوج

تدخلت مصالح الحماية المدنية ليلة الإثنين ، لإجلاء 22 شخصا كانوا عالقين بالمكان المسمى جبل تيكويا داخل 4 سيارات على مستوى الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين شلغوم العيد والتلاغمة، من بينهم 8 رجال و4 نساء وطفلين، أين قدمت لهم الإسعافات الأولية وتم وضعهم بمركز الشباب لبلدية شلغوم العيد، كما تعرض 7 أشخاص إلى جروح متفاوتة بسبب الثلوج بالإضافة إلى نقل 3 نساء في حالة ولادة إلى المستشفيات المتخصصة.

مواطنون يوزعون وجبات غذائية وأغطية على العالقين بسطيف

أدت الثلوج المتهاطلة على ولاية بجاية إلى غلق الطريق الوطني رقم 9 الرابط بينها وبين سطيف، حيث شلت الثلوج حركة السير عبر هذا المحور من خراطة وصولا إلى عموشية وتيزي نبشار بولاية سطيف، وقد وزع سكان أوريسيا وعموشة بشمال سطيف، الوجبات الغذائية والأغطية على مستعملي الطريق العالقين بسبب كثافة الثلوج.

.. والدراسة ما تزال متوقفة ببجاية

كما حرم سكان الجهة الشرقية لبلدية تيشي وكذا الغربية لأوقاس من التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تسجيل انزلاقات للتربة بمناطق عديدة على غرار تيزي تبربار وأوقاس. كما شهدت بلدية أوقاس انهيارا صخريا ليلة أول أمس، وتوقفت الدراسة بكل من بلديات شميني، أدكار، تسكريون برباشة وغيرها، حيث قدرت مديرية التربية بالولاية عدد الثانويات المغلقة بـ5 ثانويات إلى جانب عدد من المتوسطات، ولم يزاول النشاط بـ20 ابتدائية بمنطقة درقينة بسبب الظروف الجوية.

عائلات في العراء بسبب فيضان الوادي بالبويرة

كما عرفت ولاية البويرة الثلاثاء، انسداد العديد من الطرقات الوطنية والولائية بسبب تراكم الثلوج بها على غرار الطرق الوطنية رقم 33، 15، 30 الرابطة بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، إضافة إلى الطريق رقم 62 الرابط بين بلدية الدشمية وجواب بالمدية، وكذا الطرق الولائية رقم 14، 20، 24، و25 عبر كل من تاقديت، صحاريج وبرج أخريص، ما أدّى إلى عزل عدة قرى ومداشر كقرية مغنين ببرج أخريص وأولاد طاجين بسور الغزلان، حيث وجه سكانها نداء للسلطات المختلفة من أجل التدخل وفك العزلة عنها مع ضمان تمويلها بالمؤونة خاصة قارورات غاز البوتان.

هذا، وقد تسببت كمية الأمطار المتساقطة كذلك في تشرد 10 عائلات بقرية أولاد بليل جراء فيضان الوادي المجاور وتسرب مياهه إلى بيوتها الهشة، حيث وجدت تلك العائلات نفسها في العراء ليلا، الأمر الذي دفعها إلى الالتحاق بمقر الولاية من أجل رفع شكواها إلى الوالي، وهي نفس الحال بالنسبة إلى عائلة من قرية بن هارون بالجباحية وأخرى بقرية قرقور بالأخضرية، حيث عرفت بيوتها الهشة تسرب مياه الأمطار وتشريدها في العراء.

فيضان وادي حمام ملوان يقطع الطريق بالبليدة

وتسببت الأمطار، الثلاثاء، في فيضان وادي حمام ملوان أقصى شرق ولاية البليدة، ما أدى إلى قطع الطريق الولائي رقم 61 الرابط بين بوقرة وحمام ملوان عند الطريق الاجتنابي نقطة "الماغرونات".

معتمرون يحوّلون إلى مطار عنابة والبطاطا بـ100 دينار

تسبب شلل حركة المرور بسبب كثافة الثلوج المتساقطة على أغلب ولايات الشرق، في انخفاض قياسي في درجات الحرارة، والتهاب أسعار مختلف المنتوجات الفلاحية، في مختلف أسواق ولاية قسنطينة، التي قفزت فيها أسعار الخضر والفواكه إلى معدلات قياسية، بعد أن وصل سعر البصل أمس إلى 150 دج للكلغ الواحد، فيما وصل سعر البطاطا إلى مبلغ 100 د.ج، وقفز سعر الطماطم إلى مبلغ 200 د.ج للكلغ ، فضلا عن باقي أنواع الخضر.

كما أن أغلب الفلاحين اضطروا إلى العزف عن جنيّ محاصيلهم الزراعية، في ظلّ الاضطرابات الجوية، وزيادة على توقف التلاميذ عن الدراسة، فقد توقفت أيضا حركة الملاحة الجوية، بمطار محمد بوضياف، وتم تحويل الرحلات القادمة من السعودية باتجاه مطار عنابة، وأغلقت كل الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة أبوابها بعد أن عجز موظفوها عن الالتحاق بمكاتبهم.

الأمطار تعزل آلاف المواطنين ببومرداس

وتسببت الأمطار في فيضان سد قدارة غرب ولاية بومرداس، ما أدى إلى غلق الطريق الوطني رقم 5 المؤدي للعاصمة زوال أمس، وعزل عدد من المجمعات السكانية ببلدية خميس الخشنة، أين وجد السكان أنفسهم محاصرين وسط برك مياه الأمطار، فيما اشتكى سكان قرى مختلف بلديات بومرداس، على غرار بغلية، الثنية، يسر، بني عمران، عمال، برج منايل وغيرها، من نقص قارورات الغاز ما اضطرهم للاحتطاب للتدفئة والطبخ. في وقت شهدت مختلف محطات البنزين مناوشات بسبب كثرة الطلب على الوقود.

استنفار بتيزي وزو وبحث عن الغاز أو الحطب

وتواصل تهاطل الثلوج منذ ليلة أول أمس، على قرى ومداشر جنوب ولاية تيزي وزو، خاصة المناطق الجبلية، أين تمت محاصرة العديد من القرى ومداشر المنطقة على غرار اسي يوسف وبوغني اث بوادو اقني قغران وواسيف بونوح، ما استدعى إعلان حالة استنفار قصوى لفك العزلة عن هذه المناطق وتسهيل تزود المواطنين بالمواد الاستهلاكية والغاز أو الحطب، فيما يتواصل غلق أغلب المدارس وتخلّف العمال عن مؤسساتهم.

.. والشرطة تتدخل عبر الولايات

وتواصل قوات الشرطة عبر ولايات الوطن تسخير إمكانياتها لتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين جراء السقوط المستمر للأمطار والثلوج وذلك على مستوى ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج، المدية، تيزي وزو، ميلة، البويرة، حيث يساهم أفراد الشرطة في مد يد العون والمساعدة للمواطنين ومستعملي الطريق، بفتح الطرقات والتكفل بالمواطنين العالقين وسط الثلوج والأشخاص المعوزين ومن هم دون مأوى.